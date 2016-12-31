Londra Büyükelçisi Bilgiç’in, 2017 yılı mesajı

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı.

Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk toplumunun yeni yılını kutlayan Bilgiç’in mesajı şöyle:

“Birleşik Krallık’taki toplumumuzun değerli mensupları, sevgili vatandaşlarım,

Sizlerle üçüncü kez yeni yıl kutlama mutluğunu yaşıyorum. Bu vesileyle, 2017 yılının size ve ailelerinize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

2016 yılında ikili ilişkilerimiz, iki ülke halklarının karşılıklı menfaatlerine dayalı bir şekilde ilerlemeye devam etmiştir. Geçen yıllarda olduğu üzere, 2016 yılında da karşılıklı üst düzey ziyaretlerdeki ivme muhafaza edilmiş, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkiler gelişmeye devam etmiştir. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması sonrasında ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin ihtiyaç duyacağı yeni altyapıya ilişkin çalışmalar şimdiden başlamıştır.

2016 yılında önemli mesafe kaydedilen Kıbrıs’taki müzakerelerin kalıcı, kapsamlı, hakkaniyete uygun ve Kıbrıs Türkünün de kabul edeceği bir çözümle sonuçlanması umudunu yeni yılda da koruyoruz. Yeni yılın milletimize mutluluk ve esenlik; çevremize barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz.

Halihazırda mevcut olan ortak siyasi irade ve iki ülke halklarının beklentileri doğrultusunda, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkilerin daha da gelişmek ve çeşitlenmek suretiyle ileriye taşınmasını bekliyor, bu yolda siz değerli vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza da önemli görevler düştüğünü düşünüyorum.

Bu düşüncelerle Birleşik Krallık’taki toplumumuzun ve Kıbrıslı soydaşlarımızın 2017 yılını içtenlikle yeniden kutluyor, mutluluk sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum.”