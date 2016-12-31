Özgürgün ve Denktaş Cenevre’de olacak

Cenevre görüşmelerine, UBP’yi temsilen kendisinin katılacağını açıklayan Başbakan Hüseyin Özgürgün, hem Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın hem de kendisinin katılacak olması nedeniyle hükümetin başsız kalacağı gibi bir sıkıntı olduğunu ama onu da ayarlayacaklarını kaydetti.

Özgürgün, iki halkın siyasi eşitliği ve iki kurucu devletin eşit statüsünün BM parametreli olduğunu belirtti. Başbakan Özgürgün, konuşulan çözümde, parlamento yapısı, başkan ve başkan yardımcısının pozisyonu, seçiliş biçimleri, Bakanlar Kurulu’nun oluşumu ve karar alma yöntemlerinde, siyasal ve Anayasal çatıda sıkıntılar olduğunu, dengelerin iyi kurulması ve karar almanın, Rumların ağırlıklı olacağı mekanizmaya götürülmemesi gerektiğini söyledi.

Bunların teknik konular olduğunu, konuşularak anlaşılabileceğini ifade eden Hüseyin Özgürgün, ekonomi ve turizm konularında endişesi olduğunu anlattı.

Başbakan Özgürgün, dolaylı vergilerin toplanmasının federal devlette olmasının sıkıntı yaratacağına işaret ederek, “Dolaylı vergiyi federal devlet alır ve siyasal yapıda etkili olursa Kıbrıs Tük tarafına bu vergilerden düşecek pay ekonomide ciddi sıkıntılara yol açar… Burada ciddi endişelerim var. Ama bunlar çözülmeyecek şeyler değil” dedi. (KıbrısHaber)