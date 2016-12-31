Peckham’da bıçaklanan genç öldü— 31 Aralık 2016
Güney Londra’nın Peckham bölgesinde bir blok apartmanın hemen dışındaki caddede bıçaklanan bir genç öldü.
Güney Londra’nın Peckham bölgesinde bir blok apartmanın hemen dışındaki caddede bıçaklanan bir genç öldü.
Geçtiğimiz Cuma günü 17.30 sularında Deerhurst House’ın dışında ve Haymerle Road’da meydana gelen olaydan sonra gelen sağlık ekibi 20’li yaşlardaki gencin hayatını kurtarmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Ölen genç için yarın hastanede otopsi yapılacağı açıklandı. Scotland Yard, gencin yakınlarının olaydan haberdar edildiğini söylerken, Cinayet Masası ve Ağır Suçlar Birimi’nden Dedektif Baş Sorumlusu Lee Watling yönetiminde soruşturma başlatıldı. Watling, soruşturmaya katkıda olacak bilgi sahiplerinden yardım istedi ve şu ana dek herhangi bir tutuklama yapılmadığını söyledi.
Saldırıya tanık olanların ve bilgisi bulunanların 020 8721 4205, 101 numaralı polis numaralarını veya 0800 555 111 Crimestoppers’ı aramaları istendi.
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