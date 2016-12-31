Rio’nun üç kahramanı Yılın Onur Listesi’nde

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray ile atlet Muhammed Farah, “Sir” unvanıyla onurlandırıldı. Daha önce efsane menajer Alex Ferguson da bu onura layık görülmüştü.

İngiltere’de yeni yılda şövalye unvanı alan sporcular arasında, kariyerinin en iyi sezonunu geçiren tenisçi Murray ile olimpiyat şampiyonu maratoncu Farah da yer aldı.

OYUNCULAR ONURLANDIRILDI

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından “Sir” unvanıyla onurlandırılan Murray, bu sezon 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda altın madalyaya uzanırken, grand slam tenis turnuvası Wimbledon’dan da zaferle ayrıldı.

Tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic‘i geçerek dünya sıralamasında zirveye yükselen 29 yaşındaki Murray, yaşayanlar arasında şövalye unvanını kazanan en genç kişi olarak adını Büyük Britanya tarihine yazdırdı.

Somali asıllı 33 yaşındaki Muhammed Farah da Londra 2012’nin ardından Rio 2016’da da 5 bin ve 10 bin metrede podyumun zirvesine çıkma başarısını gösterdi.

Binicilikte engel atlama branşında yarışan paralimpik sporcu Lee Pearson şövalye, emekliye ayrılan Britanyalı atlet Jessica Ennis-Hill ile kürekçi Katherine Grainger ise “Dame” unvanıyla onurlandırılan diğer sporcular oldu. Manchester United’ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson, bu onura layık görülenlerden birisi.

HAYAL BİLE EDEMİYORDUM

İngiltere’nin son dönemdeki atletizmde en başarılı sporcularının başında gelen Muhammed Farah, “Buraya sekiz yaşıma taşındıktan sonra evim olan ülkenin inanılmaz onuruna layık görüldüğüm için çok mutluyum. Buraya Somali’den gelen çocuğa baktığımızda İngilizce bilmiyordum, bugün nerede olacağımı hayal bile edemiyordum – bu bir rüya gerçek oldu. Ülkem için yarışma ve kariyerim boyunca en büyük destekçilerim olan İngilizler için altın madalya kazanma fırsatını elde ettiğim için gurur duyuyorum”diye konuştu. (aa)