SON DAKİKA: Ünlü Reina’ya terör saldırısı: Ölü sayısı 35’e çıktı

İstanbul’un gözde eğlence mekanlarından Ortaköy’deki Reina 01.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. İstanbul Valisi Vasip Şahin saldırıda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği, 40 vatandaşımızın yaralandığını söyledi. Görgü tanıkları teröristlerin Arapça bağırdıklarını iddia ettiler. Saldırı anında içeride 700-800 kişi bulunuyordu. Bir görgü tanığı Noel baba kıyafetli 2 kişinin kapının önündeki polisleri silahla tarayarak içeri girdiğini iddia etti.

Saldırının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırıda yaralananları hastanelere taşıyor. Gece kulübü çevresinde önlem alan polisin olaya ilişkin çalışması devam ediyor. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 4 yaralının kaldırığı bilgisi alındı.

VALİ ŞAHİN: 35 ÖLÜ

Vasip Şahin, 1 teröristin uzun namlulu silahla önce bir polisimizi sonra bir vatanadaşımı şehit ederek içeri girerek içerideki vatandaşlarımıza vahşice saldırmış. En az 35 ölümüz , 40 yaralımız var.

GECE KULÜBÜ ÇALIŞANI, DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Beşiktaş‘ta saldırının gerçekleştiği gece kulübü çalışanı, dehşet anlarını anlattı.

Beşiktaş’ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen gece kulübü çalışanı, o anları anlattı. Gece kulübünde garson olarak çalıştığı öğrenilen kişi, “Birden panik, aşağı indik saklandık. Arkadaşımı getirdim. Panikledik atladım yere. İki kişilermiş birini gördüm. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500-600 kişi kadar vardı” ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ARAMA YAPIYOR

Gece kulübü boşaltıktan sonra özel harekat polisleri içeride arama yapıyor. Teröristlerin bulunduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor.