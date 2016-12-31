UETD UK Kadın Kolları’ndan Halep’e büyük destek

Enfield’de bir yayaya çarparak öldüren sürücü tutuklandı— 31 Aralık 2016
Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde bir yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan aracın şoförü polis tarafından tutuklandı.
31
AVRUPALI Türk Demokratlar Birliği Birleşik Krallık (UETD-UK)teşkilatının kadın kolları, Suriye’nin Halep şehrinde yaşanan gelişmelerin ardından zor günler yaşayan sivillere maddi ve manevi destek olmak için kermes düzenledi.
İngiltere Türk Diyanet Vakfı binasında düzenlenen kermese katılım yoğun olurken, hayırseverlerin hazırladığı yiyecekler ve el işi ürünler satışa çıkarıldı.
Kermes hakkında açıklama yapan UETD İngiltere Kadın Kolları Başkanı Naciye Batkitar, kermesten 25 bin pounddan fazla yardım elde ettiklerini ve toplanan paraların Türk Kızılayı aracılığı ile Halep’e gönderileceğini açıkladı. Batkitar açıklamasına şöyle devam etti: “UETD UK olarak gönüllü bir şekilde insanlara ulaşıp, Halep’teki o acıya, kıyama duyarsız kalmadık. Halep için dua ediyoruz ama bu yetmiyor. Bunun için bir kermes düzenledik ve bağışta bulunabilecek işadamlarımıza ulaştık. Toplanan yardımı eğer nasip olursa kendi ellerimle Suriye sınırına kadar gidip Kızılay yetkililerine teslim edeceğim.”
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak