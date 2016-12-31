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UETD UK Kadın Kolları’ndan Halep’e büyük destek

— 31 Aralık 2016

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AVRUPALI Türk Demokratlar Birliği Birleşik Krallık (UETD-UK)teşkilatının kadın kolları, Suriye’nin Halep şehrinde yaşanan gelişmelerin ardından zor günler yaşayan sivillere maddi ve manevi destek olmak için kermes düzenledi.

İngiltere Türk Diyanet Vakfı binasında düzenlenen kermese katılım yoğun olurken, hayırseverlerin hazırladığı yiyecekler ve el işi ürünler satışa çıkarıldı.

Kermes hakkında açıklama yapan UETD İngiltere Kadın Kolları Başkanı Naciye Batkitar, kermesten 25 bin pounddan fazla yardım elde ettiklerini ve toplanan paraların Türk Kızılayı aracılığı ile Halep’e gönderileceğini açıkladı. Batkitar açıklamasına şöyle devam etti: “UETD UK olarak gönüllü bir şekilde insanlara ulaşıp, Halep’teki o acıya, kıyama duyarsız kalmadık. Halep için dua ediyoruz ama bu yetmiyor. Bunun için bir kermes düzenledik ve bağışta bulunabilecek işadamlarımıza ulaştık. Toplanan yardımı eğer nasip olursa kendi ellerimle Suriye sınırına kadar gidip Kızılay yetkililerine teslim edeceğim.”

Naciye Batkitar

 

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