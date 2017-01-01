2016’ya bakış-Ocak-Türkçe konuşan toplumlar 2016’yı da dolu dolu geçirdi

Acısıyla tatlısıyla fakat en çok da çeşitli coğrafyalarda devam eden savaşlar, içinden çıkılmaz bir hal alan küresel mülteci sorunu, artan terör eylemleri ve siyasi- ekonomik- toplumsal krizlerle hatırlanacak olan ‘felaketler yılı’ 2016’yı geride bıraktık. Umutların taşındığı 2017’nin, tüm dünya için ‘barış’ ve ‘huzur’ yılı olması temenni ediliyor.

Dünyada karamsarlığın hakim olduğu 2016, ağırlıkla Londra’da yaşayan İngiltere’deki Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk toplumu için nasıl geçti? Bu soruya verilecek en doğru cevap; “Türkçe konuşan toplum, yaşadığı coğrafyaya yine fark kattı, hareket ve dinamizm getirdi” olabilir.

İngiltere’nin Brexit belirsizliği yaşadığı 2016’da, ülkeye; siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda değer katmak için mücadele veren Türkçe konuşan toplumun yaptıkları her zamanki gibi büyük ilgi gördü, alkış aldı ve diğer toplumlara örnek oldu.

Bu bağlamda; Londra Gazete olarak, 2016’da yaşananların hafızalarda yer etmesi için, yıl boyunca sayfalarımızda yer bulan önemli gelişmeleri sizler için derledik.

OCAK