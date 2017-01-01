Londra Gazete
Son haberler
1 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Ocak-Türkçe konuşan toplumlar 2016’yı da dolu dolu geçirdi
31 Aralık 2016 - 1917’den 2017’ye
31 Aralık 2016 - Çınar Ergin, TC yeni Londra Başkonsolosu
31 Aralık 2016 - Halep’e bir destek de ICMG İngiltere’den
31 Aralık 2016 - Bu akşam metro trenlerinde polis var
Home / Toplum haberleri / 2016’ya bakış-Ocak-Türkçe konuşan toplumlar 2016’yı da dolu dolu geçirdi

2016’ya bakış-Ocak-Türkçe konuşan toplumlar 2016’yı da dolu dolu geçirdi

— 1 Ocak 2017

 

TCCA

Acısıyla tatlısıyla fakat en çok da çeşitli coğrafyalarda devam eden savaşlar, içinden çıkılmaz bir hal alan küresel mülteci sorunu, artan terör eylemleri ve siyasi- ekonomik- toplumsal krizlerle hatırlanacak olan ‘felaketler yılı’ 2016’yı geride bıraktık. Umutların taşındığı 2017’nin, tüm dünya için ‘barış’ ve ‘huzur’ yılı olması temenni ediliyor.

Dünyada karamsarlığın hakim olduğu 2016, ağırlıkla Londra’da yaşayan İngiltere’deki Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk toplumu için nasıl geçti? Bu soruya verilecek en doğru cevap; “Türkçe konuşan toplum, yaşadığı coğrafyaya yine fark kattı, hareket ve dinamizm getirdi” olabilir.

İngiltere’nin Brexit belirsizliği yaşadığı 2016’da, ülkeye; siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda değer katmak için mücadele veren Türkçe konuşan toplumun yaptıkları her zamanki gibi büyük ilgi gördü, alkış aldı ve diğer toplumlara örnek oldu.

Bu bağlamda; Londra Gazete olarak, 2016’da yaşananların hafızalarda yer etmesi için, yıl boyunca sayfalarımızda yer bulan önemli gelişmeleri sizler için derledik.

Limasollular mevlit.

OCAK

  • Zeytin Ağacı Eğitim Vakfı, gazete, dergi ve kitap gibi yazılı metinleri okuyamayan görme engelli bireyler için çok güzel bir projeye imza atarak KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’nde bir ses kayıt stüdyosu açtı.
  • Türkiye’nin Güneydoğu bölgesindeki bazı şehirlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı İngiltere Parlamentosu önünde yapılan eylem ile protesto edildi. Kürt Halk Meclisi tarafından organize edilen protesto gösterisine katılan yaklaşık yüzü aşkın kişi, İngilizce sloganlar attı.
  • Kıbrıslı Türk tarihçi Prof. Dr. Salahi Sonyel vefat etti. Uzun yıllar İngiltere’de yaşayan Sonyel’in cenazesi Brookwood Mezarlığı’nda toprağa verildi.
  • Kuzey Kıbrıslı liderler; Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş, Limasollular Derneği UK ile Kuzey Londra Türk İslam Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen mevlitte dualarla anıldı.
  • 12 Ekim 2010  tarihinde kurulan CHP İngiltere Dayanışma Derneği, 24 Ocak 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında kapatıldı.
  • Londra’da faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Toplum Merkezi düzenlediği ‘Sağlık Günü’ ile ziyaretçilerinin ücretsiz kan şekeri, tansiyonu ve vücut yağ indeksi ölçümünü yapıp sağlık seminerleri verdi.
  • Nobel ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk’un 2008’de yayınlanan romanıyla aynı adı taşıyan Masumiyet Müzesi, Londra’nın ünlü kültür merkezi Somerset House’da izlenime açıldı.

  • Salahi Sonyel

    Orhan Pamuk.

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

29 Aralık 2017 Perşembe
Sayı 826

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close