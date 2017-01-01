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Crawley Town, lider Plymouth’a 2-0 yenildi

— 1 Ocak 2017

Sky Bet League Two’da Crawley Town, lider Plymouth’a rakip sahada 2-0 kaybetti.

Güçlü rakibi karşısında zaman zaman başarılı oynayan Crawley Town, 69 ve 90+5’te yediği gollerle sahadan puansız ayrıldı. Karşılaşmayı 9, 039 biletli futbolsever izlerken, kaleci Yusuf Mersin ile Aryan yedek kulübesindeydi.

Bu sonuçla Crawley Town, 2016 yılını 23 maçta 29 puanla ve 15’inci sırada bitirdi.

Crawley Town, 2 Ocak Pazartesi günü kendi sahasında Yeovil takımını ağırlayacak. Maç saat 15.00’de başlayacak.

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