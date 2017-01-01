Crawley Town, lider Plymouth’a 2-0 yenildi

İngiltere yeni yıla geniş güvenlik önlemleriyle girdi— 1 Ocak 2017
İngiltere’nin Başkenti Londra yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri altında girdi.
Sky Bet League Two’da Crawley Town, lider Plymouth’a rakip sahada 2-0 kaybetti.
Güçlü rakibi karşısında zaman zaman başarılı oynayan Crawley Town, 69 ve 90+5’te yediği gollerle sahadan puansız ayrıldı. Karşılaşmayı 9, 039 biletli futbolsever izlerken, kaleci Yusuf Mersin ile Aryan yedek kulübesindeydi.
Bu sonuçla Crawley Town, 2016 yılını 23 maçta 29 puanla ve 15’inci sırada bitirdi.
Crawley Town, 2 Ocak Pazartesi günü kendi sahasında Yeovil takımını ağırlayacak. Maç saat 15.00’de başlayacak.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak