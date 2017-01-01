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Daily Mail: Katil Noel Baba

— 1 Ocak 2017

İngiliz basını Reina’daki saldırıyı manşetlerine taşıdı. İngiliz medyasında terör saldırısı şu başlıklarla duyuruldu.

İngiliz televizyon kanalı BBC, İstanbul’daki terör saldırısını, “İstanbul’da gece kulübü saldırısı: 35 kişiyi öldü” başlığıya haberleştirdi.

The Guardian, “İstanbul’da gece kulübü saldırısı” başlığını kullanarak 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Daily Mail internet sitesinde, “Katil Noel Baba” başlığını kullandı.

Times internet sitesinde yaptığı haberde İstanbul’da gece kulübüne yapılan saldırıda 35 kişi öldü” başlığını kullandı.

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