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Emre Can’lı Liverpool, Manchester City’yi 1-0 yendi

— 1 Ocak 2017

 

Georginio Wijnaldum

Premier Lig’in 19. haftasında Liverpool sahasında Manchester City‘i konuk etti. Liverpool sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Liverpool‘a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Lallana’nın ortasını kafayla değerlendiren Georginio Wijnaldum kaydetti. Maçta Emre Can, 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Liverpool 43 puana yükseldi. Manchester City ise 39 puanda kaldı.

Premier Lig’in yarın oynanacak 20. haftasında Liverpool deplasmanda Sunderland ile karşılaşacak. Manchester City ise sahasında Burnley’i konuk edecek.

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