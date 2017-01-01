Emre Can’lı Liverpool, Manchester City’yi 1-0 yendi

İngiltere’den Türkiye’ye destek mesajı— 1 Ocak 2017
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İstanbul’daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Premier Lig’in 19. haftasında Liverpool sahasında Manchester City‘i konuk etti. Liverpool sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Liverpool‘a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Lallana’nın ortasını kafayla değerlendiren Georginio Wijnaldum kaydetti. Maçta Emre Can, 90 dakika forma giydi.
Bu sonucun ardından Liverpool 43 puana yükseldi. Manchester City ise 39 puanda kaldı.
Premier Lig’in yarın oynanacak 20. haftasında Liverpool deplasmanda Sunderland ile karşılaşacak. Manchester City ise sahasında Burnley’i konuk edecek.
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