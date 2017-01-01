İngiltere’den Türkiye’ye destek mesajı— 1 Ocak 2017
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İstanbul’daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İstanbul’daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Johnson, açıklamasında, “İstanbul’daki gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısının ardından düşüncelerim, Türk halkı ile birlikte. Türk dostlarımızla omuz omuzayız” ifadelerini kullandı. (sondakika.com)
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