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İngiltere’den vatandaşlarına uyarı: Dikkatli olun

— 1 Ocak 2017

İngiltere Büyükelçiliği, Ortaköy’deki saldırı sonrası vatandaşlarına dikkatli olma uyarısında bulundu.

İstanbul Ortaköy’deki Reina gece kulübüne yapılan terör saldırısı sonrasında İngiltere Büyükelçiliği vatandaşlarına “dikkatli olun” uyarısı yaptı.

Büyükelçilik internet sitesinden yapılan uyarıda; “İstanbul Ortaköy’deki Reina gece kulübünde meydana gelen ciddi olayların ardından, yerel yetkililerin talimatlarına uymanızı ve dikkatli olmanızı öneriyoruz. Daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için yerel yetkililer ile görüşmelerimiz sürüyor” denildi. (dha)

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