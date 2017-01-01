Londra’da yeni yıl kutlamaları— 1 Ocak 2017
İngiltere, 2017’ye başkent Londra’daki geleneksel havai fişek gösterileri için 3 bin polisin görev aldığı geniş güvenlik önlemleri altında girdi.
İngiltere, 2017’ye başkent Londra’daki geleneksel havai fişek gösterileri için 3 bin polisin görev aldığı geniş güvenlik önlemleri altında girdi.
İngiliz Parlamentosunun önünde, Thames Nehri üzerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da biletli izlendi. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde başlayan gösteri, bilet alan 100 bini aşkın kişi tarafından takip edildi.
Londra, 2003 yılından bu yana yeni yılı belediyenin düzenlediği havai fişek gösterisiyle karşılıyor.
Bu yıl Berlin’de ve Nice’te meydana gelen kamyonlu terör saldırıları nedeniyle Londra’da kutlamalar sırasında insanların yoğun olarak bulunduğu alanlara araçların girişini önlemeye dönük olarak çok sayıda taşınabilir beton bariyer yerleştirildi.
Yeni yıl kutlamaları öncesinde ve sırasında Londra metrosundaki trenlerde ilk kez silahlı polisler de görev aldı. (haberler.com)
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