Reina’daki teör saldırısında ölenlerden 15’i yabancı

İstanbul Ortaköy’deki Reina‘ya düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.

Saldırı saat 01.15 sıralarında gerçekleşti. Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan saldırgan 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi. İçeride yeni yıl kutlamasına gelen vatandaşları tarayan terörist 39 kişiyi katletti! Saldırıda 65 kişi de yaralandı. 4 kişinin durumu ağır. Polis kaçan teröristi yakalamak için çalışma başlattı. İçişleri Bakanı Soylu teröristin mont, pantolonla içeri girdiğini, farklı bir kıyafetle dışarı çıktığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi. Görgü tanıkları ise birden fazla saldırgan olabileceğini iddiaetti. Saldırıda şehit olan polisin ise Burak Yıldız olduğu öğrenildi.

09:00 Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Şu anda hastanelerde 65 yaralı var. 65 yaralıdan 4’ünün durumu oldukça ciddi. Çok sayıda yabancı uyruklu kişinin de yaralılar arasında olduğunu biliyoruz. Uyrukları zaman içinde netleşecek” diye konuştu

İHBAR VAR MIYDI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ihbar var mıydı sorusu üzerine şunları söyledi: Milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Gerek DEAŞ gerek PKK gerek DHKP-Ciçinde bulunduğunuz durumda gerek yabancı servislerden gerekse de kendi istihbarat örgütlerimizden bu tip ihbarlar gelmektedir.Kimisi isme dayalıdır. Kimisi de daha ziyade bir çerçevedir.Yani, “Şurada bir olay olacak” yönünde… Bunu üzerine özellikle yılbaşıyla ilgili tedbirler alındı. En yoğun tedbirler de İstanbul’da alındı.Buna yönelik ihbarlar hep söz konusudur.İstanbul Emniyet Müdürümüz de olay saatinden çok kısa süre önce bölgedeydi.Bu tip istihbaratlar sürekli geliyor. Biz olay yerine de gittik. Bir katliam gerçekleştirilmiş. İnsanlık dışı vahşet…

Şu ana kadar 39 insanımız hayatını kaybetti. 20 kişinin tam kimliği belli. Onun 15’i misafirimiz. Yabancı uyruklu görünüyor.Beşi de vatandaşımız. Çok net değil ama zannediyorum ki beş tespitin üçü ya da dördü de orada çalışanlar. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler çerçevesinde 1 kişi olduğu belirtiliyor. Bir mont, palto şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş. Ondan sonra içeride farklı bir giysiyle dışarı çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bilgi var. Bilgilerin değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırgan katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor” (Hürriyet)