Wallsall, Oxford’dan tek puan kaptı: 0-0

Yatağındaki kadını dövenler aranıyor— 1 Ocak 2017
Londra’nın Wembley bölgesinde maskeli beş kişi, girdikleri evde genç bir kadını döverek hastanelik etti.
Sky Bet League One’da Walsall, dün Oxford deplasmanından tek puanı 0-0’lık skorla aldı.
İki takımın da gol noktalarında beceri gösteremediği maçta Erhun Öztümer, Walsall formasını son 18 dakika giydi. Karşılaşmayı 8,340 futbolsever izledi.
24 maçta 31 puanla 14’üncü sıarada yer alan Walsall, 2 Ocak Pazartesi günü evinde Rochdale’ı konuk edecek. Maçın başlama saati 15.00.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak