Ware FC, ligde yine yenildi: 0-1

Londra’da yeni yıl kutlamaları— 1 Ocak 2017
İngiltere, 2017’ye başkent Londra’daki geleneksel havai fişek gösterileri için 3 bin polisin görev aldığı geniş güvenlik önlemleri altında girdi.
Ryman League’de Ware FC, sahasında Dereham Town’a 1-0 mağlup oldu.
80 biletli futbolseverin izlediği karşılaşmada Ware FC, 47’inci dakikada yediği gole karşılık vermedi. Ware FC, 27 maçta 26 puanla küme düşme hattının hemen üstü olan 21’inci sıraya yuvarlandı. Maçta Murat Karagül forma giymedi.
Ware FC, Pazartesi günü yine sahasında Romford’u konuk edecek. Maçın başlama saati 15.00.
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