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Yatağındaki kadını dövenler aranıyor

— 1 Ocak 2017

 

Londra’nın Wembley bölgesinde maskeli beş kişi, girdikleri evde genç bir kadını döverek hastanelik etti.

Geçtiğimiz Kasım ayının 24’ünde Station Grove’da yaşanan olayda gece sabaha karşı evde kalan iki kadın, kapıya vurulan çekiç darbeleriyle uyandı. Kadınlardan biri kapıyı açtığında karşısında biri kapişonlu, beş erkek gördü. Kapıyı yeniden kapatma çabasında başarısız olan kadın içeri kaçarken, maskeli saldırgan yatak odasına giderek yatağında bulunan diğer kadına vahşice saldırdı. Kadını 15 dakika kadar tekme ve yumruklarla döven maskeli saldırgan ve diğer dört erkek evden ayrıldı.

Yüzünden ciddi yaralar alan 23 yaşındaki kadın Nortwick Hospital’a kaldırılarak tedavi altına alındı. Brent CID’den Dedektif Müfettiş Jo Trist, saldırıyı vahşice olarak tanımlayarak, “Bu mağdura kendi yatağında korkunç bir saldırı yapılmış. Şüphelilerin kadını tanıdığı tahmin ediyoruz. Ancak  saldırı için bir neden bulamadık. Bu konuda bilgi sahibi bulunanların, evden çıkarken onları görmüş olanların Wembley’deki soruşturma ekibini 020 8733 3737 veya 101 polis numaralarından veya 0800 555 111 numaralı Crimestoppers’dan aramalarını istedi.

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