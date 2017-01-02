Yılbaşı kutlamalarında 35 kişi tutuklandı— 2 Ocak 2017
Londra’da yılbaşı gecesi yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 35 kişi polis tarafından tutuklandı.
Güney Kıbrıs Baf’ın Avrupa Kültür Başkenti oluşuna ilişkin açılış töreni, 28 Ocak’ta zengin bir programla başlayacağı haber verildi.
Baf, 2017 Avrupa Kültür Başkenti oluyor. Baf’ın Avrupa Kültür Başkenti oluşuna ilişkin açılış töreni, 28 Ocak’ta zengin bir programla başlayacağı haber verildi.
Açılış törenine yüzlerce kurum-kuruluş, sivil toplum örgütü, gönüllü vatandaşlar ve öğrencilerin katılacağını yazan Haravgi, açılış törenine Kıbrıslı Türk müzisyenlerin de katılacağını ekledi.
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