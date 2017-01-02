Kraliçe’de korkutan hastalık!

İngiltere yeni yıla geniş güvenlik önlemleriyle girdi— 1 Ocak 2017
İngiltere’nin Başkenti Londra yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri altında girdi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth yeni yıl dolayısıyla düzenlenen ayine sağlık sorunları nedeniyle katılamadı.
Buckingham Sarayı, kraliçenin “ağır soğuk algınlığı” yüzünden Sandringham’da yapılacak geleneksel yeni yıl kilise ayinine katılamayacağını duyurdu.
Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle geçen haftaki Noel ayinine de katılmamıştı.
Aralık ayında kraliçenin, himayesindeki bazı sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili sorumluluklarını hanedanın diğer üyelerine devredeceği açıklanmıştı
Sağlık sorunları ve bazı sorumluluklarını hanedan üyelerine devretmesi, Kraliçe 2. Elizabeth’in 2017’de emekliye ayrılabileceği spekülasyonlarına yol açmıştı.
Kraliçenin sağlık sorunlarının artması ve kendi iradesiyle tahtı bırakmaması durumunda, İngiliz kanunlarına göre parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası başkanının da aralarında olduğu bazı siyasetçi ve bürokratlardan oluşan bir heyet kendisini görevden azledebiliyor.
İkinci Elizabeth’in tahtı bırakması halinde oğlu Kral Üçüncü Charles olarak tahta geçecek. Böyle bir durumda 70 yaşındaki Charles İngiliz tarihinin tahta çıkan en yaşlı monarkı unvanını alacak. Charles’ın ardından taht sırasında oğlu William ve torunu George bulunuyor. (aa)
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