Kutlamalar sonrası 85 bin ton çöp ve 15 bin şişe toplandı

Londra, 2017 yılına Trafalgar Square ve Thames Nehri boyunca düzenlenen organizasyonlarla ve çok renkli görüntülerle girerken, kutlamalar sonrası yapılan temizlik çalışmaları da kısa sürede tamamlandı.

Binlerce kişinin katıldığı kutlamaların ardından cadde ve sokaklarda biriken 85 bin ton çöp, Westminster Belediyesi’nin oluşturduğu 50 araç ve 120 kişilik ekip tarafından yoğun yağışa rağmen kaldırıldı. Gece boyunca 15 bin de şampanya şişesi toplandı.

Bu arada geçen yıl kutlamalar esnasında harcanan elektriğin, bir televziyonu 376.000 saat izlemekle veya bir metro treninin tüm Jubilee Hattını dolaşmakla eşdeğer olduğu tespit edilmişti.

Westminster Belediye Meclis üyesi Melvyn Caplan, “Binlerce insan, Noel ve Yeni Yıl boyunca Westminster’in sunduğu şeylerden fazlasıyla memnun kalırken, Veolia ve partnerleri, atık ve geri dönüş servislerimiz sokakların temizlenmesi çin mükemmel bir iş çıkardı” dedi.

Caplan, bu paralelde kış hizmet planının da yürürlükte olduğunu, hava şartları ne olursa olsun, yolların işlevselliklerinin korunacağını ifade etti.

MÜSLÜMAN GENÇLERDEN SOKAK TEMİZLEME GÜNÜ

Öte yandan Ahmediye Müslüman Gençlik Derneği de, Güney Londra’da gönüllü olarak temizlik çalışmaları başlattı.

Wimbledon, Morden ve Kingston bölgelerinde çöp ve şişe toplama kampanyası başlatan Müslüman gençler adına konuşan İmam ve AMYA Sözcüsü Farhad Ahmad, İngiltere’de temizlik işleri için yılda 1 milyar pound’un harcandığına dikkat çekti. Hükümet ve yerel belediyelerin verdikleri bu hizmete destek vermek amacıyla kendilerinin de gerek dini, gerekse toplum açısından harekete geçmeye karar verdiklerini söyledi.

Farah Ahmad şunları söyledi:

“Dini açıdan bakıldığında hem temizlik hem de yerel halkımıza bakmak İslam inancının önemli bir parçasıdır. Bu düşünceyle, üyelerimiz ülke genelinde bir sokak temizleme günü ile 2017 yılına başladı. “