Londra Gazete
Son haberler
2 Ocak 2017 - Kraliçe’de korkutan hastalık!
1 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Mart
1 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Şubat
1 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Ocak-Türkçe konuşan toplumlar 2016’yı da dolu dolu geçirdi
31 Aralık 2016 - 1917’den 2017’ye
Home / Spor / Redbull, Biliç’in takımını satın almak istiyor

Redbull, Biliç’in takımını satın almak istiyor

— 2 Ocak 2017

Enerji içeceği Redbull, Premier Lig ekiplerinden halen Biliç’in menajer olarak görev yaptığı West Ham United’ı satın almayı düşünüyor.

Enerji içeceği Redbull, Premier Lig ekiplerinden West Ham United‘ı satın almayı düşünüyor. Salzburg ve Leipzig‘den sonra portfolyosuna bir de İngiliz takım eklemek isteyen dev şirket, West Ham’in yeni adresi Londra Olimpiyat Stadı’nı kullanarak markalaşma ve pazarlama alanında gelişmeyi hedefliyor.

Sun gazetesinin haberine göre Redbull’un West Ham United’a olan bu ilgisi, kulübün Londra’yı temsil etmesi ve isim hakkını devredebileceği yeni, dev bir stadının olması olarak öngörülüyor.
Takımın sahadaki başarı performansının da Redbull’un fikrini etkilediği tahmin ediliyor. Zira şirketin satın aldığı tüm takımların başarı oranı Redbull’un ekibe sağladığı kaynaklarla birlikte artmakta.

Ancak UEFA‘nın kurallarına göre Redbull, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi‘ne giden takımlardan sadece birine resmen sahip olabilir. Bu kuralın Redbull için; İngiliz takımın satın alınması yerine kulübün isim hakkının satın alınması konusunda hareket edileceği öne sürülüyor.
Avusturyalı şirket, aynı zamanda New York ve Brezilya’da ilki takıma yatırım yapmakta. Şirketin ayrıca iki F1 takımı daha bulunuyor.  (Fanatik)

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

29 Aralık 2017 Perşembe
Sayı 774

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close