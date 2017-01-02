Redbull, Biliç’in takımını satın almak istiyor

Enerji içeceği Redbull, Premier Lig ekiplerinden halen Biliç’in menajer olarak görev yaptığı West Ham United’ı satın almayı düşünüyor.

Enerji içeceği Redbull, Premier Lig ekiplerinden West Ham United‘ı satın almayı düşünüyor. Salzburg ve Leipzig‘den sonra portfolyosuna bir de İngiliz takım eklemek isteyen dev şirket, West Ham’in yeni adresi Londra Olimpiyat Stadı’nı kullanarak markalaşma ve pazarlama alanında gelişmeyi hedefliyor.

Sun gazetesinin haberine göre Redbull’un West Ham United’a olan bu ilgisi, kulübün Londra’yı temsil etmesi ve isim hakkını devredebileceği yeni, dev bir stadının olması olarak öngörülüyor.

Takımın sahadaki başarı performansının da Redbull’un fikrini etkilediği tahmin ediliyor. Zira şirketin satın aldığı tüm takımların başarı oranı Redbull’un ekibe sağladığı kaynaklarla birlikte artmakta.

Ancak UEFA‘nın kurallarına göre Redbull, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi‘ne giden takımlardan sadece birine resmen sahip olabilir. Bu kuralın Redbull için; İngiliz takımın satın alınması yerine kulübün isim hakkının satın alınması konusunda hareket edileceği öne sürülüyor.

Avusturyalı şirket, aynı zamanda New York ve Brezilya’da ilki takıma yatırım yapmakta. Şirketin ayrıca iki F1 takımı daha bulunuyor. (Fanatik)