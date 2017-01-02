Times: Batı, Türkiye’ye tüm desteğini vermeli

Times gazetesinin baş yazılarından birisi, 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısına ayrılmış.

‘İstanbul’da katliam’ başlığını taşıyan yazıda, “Türkiye kritik bir dönemeçte. Batı verebildiği tüm desteği vermeli” deniyor:

“Yeni yıl Türkiye için vahşi ve kaygı verici bir zalimlikle başladı. 39 kişiyi öldürüp yaklaşık 70 kişiyi yaralayan terörist hâlâ sokaklarda.

“Bir ülke büyük bir öfke içerisinde, şokta ve korkudan felç olmuş vaziyette. Bu, Türkiye’nin son altı ay içerisinde yaşadığı beşinci kitlesel saldırıydı.

“Türkiye IŞİD’e ve Kürtlere karşı yürüttüğü operasyonların bedelini ağır biçimde ödüyor.

“Yeni saldırıların yaşanması ve daha fazla kanın akması neredeyse kesin.

REINA SALDIRISI VE SURİYE’DE ATEŞKES

“Son saldırı IŞİD’in tüm izlerini taşıyor. Batılı yaşam tarzını yaşayan sivillerin hedef alınması örgütün kabul edilemez bir özelliği.

“Mutluluğu tercih edenlerin böylesine vahşice öldürülmesinin yarattığı tezat, tepkiyi artırıyor. Batı’daki tepki büyüdükçe de daha fazla yaşadığı topluma yabancılaşmış Müslüman’ı IŞİD’e itiyor.

“Son saldırının zamanlaması, Rusya ve Türkiye tarafından hazılanan ve Suriye’de ilân edilen ateşkesle de bağlantılı olabilir.

“Radikal İslamcılar kısa süre öncesine kadar IŞİD’e silah sevkiyatına ses çıkarmayan Türkiye’nin şimdi ağırlığını IŞİD’le mücadeleden yana koymasına öfkeli.

“Rusya’yla varılan anlaşmayı bir ihanet olarak görüyorlar. Özgür Suriye Ordusu ve İstanbul merkezli Suriyeli muhalifler de Türkiye’nin bu reel siyaset hamlesi konusunda rahatsız.

“Batı’nın bu kritik dönemeçte Türkiye’ye verebileceği tüm desteği vermesi gerek. Özellikle başarısız darbe girişimi sonrasında Batı’nın gayretsiz desteği ve tüm muhalefetin susturulması yönünde atılan tasfiye adımlarına getirilen haklı eleştiriler, Türkiye’nin NATO ile ilişkilerini tehlikeli biçimde gerdi.

“Rusya’yla yapılan Suriye ateşkesinde Batı Türkiye’nin ortağı değildi. Kilit öneme sahip bir NATO müttefikinin Moskova’yla yakınlaşma hızı da Batı’yı son derece tedirgin etmiş durumda.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

“Ancak taraflar makul davranıyor ve ne Amerika, ne de Türkiye’nin Avrupalı ortakları ateşkes anlaşmasını bozmaya çalışıyor.

“Anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından da oybirliğiyle desteklendi.

“Türkiye’nin ılımlı Suriye muhalefetinin çıkarlarını koruması konusunda Batı’nın Türkiye’ye her zamankinden fazla güvenmesi gerek.

“Böylelikle Ankara’ya ileride başlayabilecek barış görüşmelerinde Türkiye aracılığıyla Batı’yı da temsil edebileceğinin mesajı verilmeli.

“Bir diğer destek ise istihbarat alanında olmalı. Batılı ülkeler IŞİD konusunda ellerindeki tüm istihbaratı Türkiye’yle paylaşmalı.

“Batı’nın Erdoğan’ı kitlesel tasfiyelerin ters tepebileceği konusunda uyarması doğru ve haklı. Ancak bu huysuz ve zaman zaman aşırı şüpheci olabilen Cumhurbaşkanı’na seslenirken seçtiği kelimelere de dikkat etmeli.

“Türkiye hayati bir müttefik. Bu trajedi karşısında tüm iyi dileklerimize ve yardımımıza ihtiyacı var.” (bbctürkçe)