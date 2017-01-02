Titanic’i batıran ‘buzdağı değil, büyük bir yangındı’

1912’de ilk seferini yaparken batan Titanic’in buzdağına çarptığı için değil, kömür deposunda çıkan büyük bir yangının neden olmuş olabileceği tartışılıyor.

270 metre uzunluğunda ve yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki transatlantik, bundan 105 yıl önce 15 Nisan’da batmış ve 1500’den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

Titanic’in gövdesi üzerinde yapılan son incelemeler, geminin motorlarının kömür depolama bölümünde çıkan dev yangın nedeniyle durmuş olabileceğini ortaya koydu.

Dümeni de çalışmaz hale gelen Titanic’in okyanusta sürüklenerek buzdağına çarpıp battığı tezi üzerinde duruluyor.

İddiayı ortaya atan 30 yılı aşkın süredir Titanic’i inceleyen gazeteci Senan Molony.

Titanic suya indirilmeden önce elektrik mühendisleri tarafından çekilen fotoğraflarını ve enkaz fotoğraflarını inceleyen Molony, enkazın sağ ön tarafında büyük yanık izleri gördüğünü söylüyor.

SORUMSUZLUK

Molony, “Buzdağının gövdeyi deldiği noktayı inceliyorduk. Tam da o noktada büyük yanık izleri olduğunu fark ettik. İçeride çıkan bir yangın, buz dağının çarptığı noktayı zayıflatmış olabilir” diyor.

Kömür depolama bölgesinde çıkmış olabileceği düşünülen gizli bir yangının için için ü hafta boyunca yanmış olabileceği ifade ediliyor.

Titanic yola çıktıktan sonra kazan dairesinin hemen yanındaki kömür deposunda bir yangın çıkmış, 12 kişilik bir ekip yangını güçlükle söndürebilmişti.

Titanic’i imal eden şirketin başkanı Joseph Bruce Ismay’ın da yolculara yangın konusunda hiçbir şey söylenmemesi konusunda mürettebatı uyardığı ifade ediliyor.

Molony, “Titanic’in batışı hep bir kaza olarak lanse edildi. Bu hikaye dev bir geminin buzdağına çarpasından ibaret değil. Pek çok sebebin bir araya gelmesiyle büyük bir trajedi yaşandı: Yangın, buz ve sorumsuzluk” diyor. (bbctürkçe)

RMS TITANIC

RMS Titanic, White Star Line şirketine ait Olympic sınıfı bir yolcu gemisiydi. Harland and Wolff ( Belfast , İrlanda ) tersanelerinde üretilmiştir. 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmış ve yaklaşık iki saat kırk dakika içinde Kuzey Atlantik’in

buzlu sularına gömülmüştür. 1912‘de yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisiydi. Batışı 1.514 kişinin ölümüyle sonuçlandı ve dünya savaşları dışındaki en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.

Titanic`in batışının yol açtığı büyük can kaybı oranı birçok nedene bağlanmaktaydı ama zamanla öne çıkan gerçek, geminin herkese yetecek kadar filika taşımıyor olmasıydı. Titanic`in tam kapasitesi 3,547 kişi olmasına rağmen gemideki filikaların toplam kapasitesi 1,178 kişiydi. Ayrıca kaza sırasında kadınlara ve çocuklara öncelik tanındığı için toplamda ölen erkek sayısı da çok orantısızdı.

Titanic`te zamanında mevcut olan en ileri teknolojiler kullanılmıştı. Birçok insan tarafından “batmaz gemi” olduğuna inanılıyordu ve bu inanış batmadan önce bu şekilde tanımlanmış ve lanse edilmişti. Bu derece ileri teknoloji ve eğitimli mürettebata rağmen batması birçok insanı şoke etti. Medya Titanic’in ünlü kurbanları ve batışı ile ilgili efsaneleri sürekli gündeme getirmeye devam etti. Bu tartışmaların sonucu denizcilik kanunun değişmesi oldu.

Amerikan donanmasından emekli Robert Ballard‘ın geminin enkazını 1985’de bulması Titanic’e olan ilgiyi artırdı ve bu ilgi günümüze kadar devam etti. (vikipedia)