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YALOVA (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

— 2 Ocak 2017

HASAN SALİH (Yalova)

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme’de ilk yarıyı Yalova lider kapattı. Yalova ve diğer takımların yetkilileri Londra Gazete’ye ilk devre maratonunun kendileri açısından değerlendirmesini yaptı.

YALOVA (Hasan Salih)

Lige başlarken tabii ki şampiyonluk için yola çıktık. Ancak aldığımız sonuçlar beklediğimizden daha iyi oldu. Tek yenilgi aldık, o da son maçta. Kadroya 1-2 takviye daha yapmayı düşünüyoruz. Bir başka büyük hedefimiz London Sunday Challenge Cup’ı kazanmak. Görev yaptığınm dönemlerde tek alamadığımız kupaydı. Bunu da alarak seriyi tamamlamak amacındayız. Bu karşılaşmalarda 6-7 Türk olmayan oyuncu oynatabiliriz. Bunu değerlendirerek kafamıza koyduğumuz Challenge Cup’ı da almak için mücadele edeceğiz.

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