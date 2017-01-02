Yılbaşı kutlamalarında 35 kişi tutuklandı

Londra’da yılbaşı gecesi yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 35 kişi polis tarafından tutuklandı.

Scotland Yard tarafından yapılan açıklamada, olayların önemli bölümünün şiddet içeren suçlarla cinsel saldırılar içerdiği vurgulandı. Thames Nehri kenarındaki muhteşem havai fişek gösterisini izlemek için binlerce kişinin bu bölgeye geldiği vurgulanan açıklamada, bir düzine kişinin kamu düzenini bozmaktan, beş kişinin cinsel saldırı. Beş kişinin de toplu saldırıdan tutuklandığının altı çizildi. Cinsel saldırıda bulunmaktan dolayı iki polis memuru, ceza davasından bir kişi, hırsızlıktan iki kişi, uyuşturucudan bir kişi polis tarafından tutuklananlar arasında yer aldı. Diğerlerinin de değişik suçlardan tutuklandığı belirtildi.

Metropolitan Police Dedektif Müdürü Phil Langworthy, yılbaşı gecesinin terör saldırıları tehlikesi yaşanmadan tamamalnaması nedeniyle gecenin kemdileri açısından ‘güvenli ve başarılı’ geçtiğine değindi.

Polis memurlarının kendi göerbeleri dışında acil servislerle birlikte çalıştıklarına da dikkat çekti. Müdür Langworthy, “Gece boyunca ve şehrin normal haline dönmesine kadar görev yapan polis komuta ekibine, binlerce polsi memuruna, İngiliz Ulaştırma Polisi’ne, Londra Belediye Polisi’ne, London Transport’a, Büyükşehir Belediyesi’ne, Londra Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ve geceyi organiz eden şirkete teşekkür ederiz. Yılbaşı gecesi, herkesin gurur duyması gerektiği kadar güvenlive başarılıydı” şeklinde konuştu.