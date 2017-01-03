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2016’ya bakış-Eylül

— 3 Ocak 2017

Cumartesi anneleri

EYLÜL

  • Türkiye kökenli öğrenciler GCSE sınavlarında elde ettikleri başarılarla 2016’da da adlarından söz ettirdi. Örneğin Nezihe Yay, 9 yıldızlı A ile okulunun GCSE birincisi oldu.
  • Londra’ya gelen İHH yetkilileri, kendi adları ve benzer logolar ile bağış toplayan farklı yardım kuruluşları hakkında vatandaşları uyardı.
  • Kurban Bayramı coşkusu başta Londra olmak üzere Birleşik Krallık’ta yaşayan gurbetçiler tarafından düzenlenen bayramlaşma etkinlikleriyle kutlandı.
  • Darbe girişimi sonrası Türkiye’de işten çıkarmalar ve görevden almalara karşı Londra’dan tepkiler yükseldi.
  • Londra’da Oyster kartlarla yapılan otobüs yolculuklarında, bir saat içinde gerçekleştirilen ikinci yolculuk ücretsiz olacak.
  • Dünyaca ünlü modacı Zeynep Kartal, London Fashion Week kapsamında, İngiltere tarihinde ilk kez, Parlamento binasında defile gerçekleştiren modacı unvanını elde etti.
  • Türkiye’nin en uzun eylemi olan ‘Cumartesi Anneleri’ne 600. haftasında Londra’dan da destek verildi.
  • TC Londra Başkonsolosluğu, Ankara Anlaşması’nın Brexit sürecinden etkilenmediğini, yasal prosedürün normal seyrinde ilerlediğini açıkladı.
  • İngiltere’de yaşayan Türkçe konuşan toplumlara yıllarca büyük destek veren Zeren Safa, 15 Eylül’de hayatını kaybetti. Safa için Londra’da da cenaze töreni düzenlendi.
  • Merkezi Manchester’da bulunan ve İngiltere’nin en iyi deniz ürünleri tedarikçisi olan Sykes Seafoods, Kıbrıslı işadamı Mustafa Kamil’in sahibi olduğu JJ Food tarafından satın alındı.
  • 15 Temmuzda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafında gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar Islington bölgesindeki St. Stephens Community Centre’dagerçekleşen anma programında AKP Trabzon Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu ve Adnan Günnar ile Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’nun ve Türk toplumunun katılımıyla anıldı.
  • Yüzlerce Alevi vatandaş Wood Green’de yapımı devam eden Cemevi binasının tamamlanması için destek gecesinde bir araya geldi.
  • Türkiye sürpriz bir kararla ‘kış saati’ uygulamasından vazgeçtiğini açıkladı. Buna göre; Türkiye ile İngiltere arasındaki saat farkı 3’e çıktı.
  • AB referandumunun yapıldığı 23 Haziran’dan sonra İngiltere’de nefret suçlarının yüzde 58 arttığı belirtildi.

  • Alevi Gecesi

    Zeynep Kartal

    Zeren Sefa

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