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2016’ya bakış-Temmuz

— 3 Ocak 2017

 

Day-Mer Festival

TEMMUZ

  • Day-Mer Kültür ve Sanat Festivali binlerce kişinin katıldığı ‘Park Şenliği’ ile son buldu.
  • İngiliz tarihinin en büyük kokain vurgununu yapmak isteyen İki Türk, polisin yaptığı baskınla 512 milyon pound değerinde kokain kaçakçılığı yaparken yakalandı.
  • Muhafazakar Partili Theresa May, Margaret Teacher’dan sonra İngiltere’nin ikinci kadın başbakanı oldu. May’i, Brexit gibi tarihte görülmemiş zor bir siyasi süreç bekliyor.
  • North Middlesex hastanesinin acil servisinde bir hasta öldükten tam 4.5 saat sonra fark edildi.
  • Trafalgar Meydanı’nda gerçekleştirilen Ramazan Festivali, Londra’daki Müslüman toplumu bir araya getirdi. 11.’si yapılan festival bu yıl Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan’ın himayesinde düzenlendi.
  • Türkiye 15 Temmuz’da, tarihinde görülmemiş bir olay yaşadı. FETÖ terör örgütü mensubu askerler tarafından başlatılan darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşlar tarafından engellendi, ülkede OHAL ilan edildi.
  • İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği, Lozan Barış Anlaşması’nın 93. yıldönümü nedeniyle, birçok kesimden kişinin katılımıyla bir etkinlik düzenledi.
  • Suruç Katliamı ve Gezi Parkı gösterileri sırasında hayatını kaybedenler Londra’da gerçekleşen çeşitli etkilikleri ile anıldı.
  • Britanya Alevi Federasyonu’nun eğitim dizisinin dördüncü serisi olan ‘Rıza Şehri’, okuyucuyla buluştu.
  • İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi üyeleri, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nin yakılması sonucu hayatını kaybeden 35 aydını, 23. yıldönümünde Stoke Newington Common Park’ta andı.
  • 60 bin 889 metre uzunluğunda ve 130 bin 289 resimden oluşan açık hava resim sergisi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kırıldı. Londra’da yaşayan rekortmen bazı öğrencilere ise TC Eğitim Müşavirliği tarafından sertifika verildi.
  • Komkar’da gerçekleşen Fitpix kursuna katılan yaklaşık 40 anne ve çocukların eserlerinden oluşan fotoğraf sergisi İşçi Partili Catherine West’in katıldığı törenle ziyaretçilerini ağırladı.
  • Birincisi gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Günü’nde, Ada’ya özgü yöresel lezzetler Londralılarla buluştu.

  • Kıbrıslı’lar Günü.

    Madımak Anma.

    Rıza Şehri.

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