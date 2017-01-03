2016’ya bakış-Temmuz

Day-Mer Kültür ve Sanat Festivali binlerce kişinin katıldığı ‘Park Şenliği’ ile son buldu.
İngiliz tarihinin en büyük kokain vurgununu yapmak isteyen İki Türk, polisin yaptığı baskınla 512 milyon pound değerinde kokain kaçakçılığı yaparken yakalandı.
Muhafazakar Partili Theresa May, Margaret Teacher’dan sonra İngiltere’nin ikinci kadın başbakanı oldu. May’i, Brexit gibi tarihte görülmemiş zor bir siyasi süreç bekliyor.
North Middlesex hastanesinin acil servisinde bir hasta öldükten tam 4.5 saat sonra fark edildi.
Trafalgar Meydanı’nda gerçekleştirilen Ramazan Festivali, Londra’daki Müslüman toplumu bir araya getirdi. 11.’si yapılan festival bu yıl Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan’ın himayesinde düzenlendi.
Türkiye 15 Temmuz’da, tarihinde görülmemiş bir olay yaşadı. FETÖ terör örgütü mensubu askerler tarafından başlatılan darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşlar tarafından engellendi, ülkede OHAL ilan edildi.
İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği, Lozan Barış Anlaşması’nın 93. yıldönümü nedeniyle, birçok kesimden kişinin katılımıyla bir etkinlik düzenledi.
Suruç Katliamı ve Gezi Parkı gösterileri sırasında hayatını kaybedenler Londra’da gerçekleşen çeşitli etkilikleri ile anıldı.
Britanya Alevi Federasyonu’nun eğitim dizisinin dördüncü serisi olan ‘Rıza Şehri’, okuyucuyla buluştu.
İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi üyeleri, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nin yakılması sonucu hayatını kaybeden 35 aydını, 23. yıldönümünde Stoke Newington Common Park’ta andı.
60 bin 889 metre uzunluğunda ve 130 bin 289 resimden oluşan açık hava resim sergisi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kırıldı. Londra’da yaşayan rekortmen bazı öğrencilere ise TC Eğitim Müşavirliği tarafından sertifika verildi.
Komkar’da gerçekleşen Fitpix kursuna katılan yaklaşık 40 anne ve çocukların eserlerinden oluşan fotoğraf sergisi İşçi Partili Catherine West’in katıldığı törenle ziyaretçilerini ağırladı.
Birincisi gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Günü’nde, Ada’ya özgü yöresel lezzetler Londralılarla buluştu.
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