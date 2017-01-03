2016’ya bakış-Ağustos

Londra’da yaşayan Kırkısraklı Hüseyin Gülbudak, oğlu tarafından bıçakla öldürüldü.
Hıdır Aksakal cinayetinin görüntülerinin ortaya çıkması sonrası suçları sabit olan iki katil ömür boyu hapse mahkum edildi.
Avrupa Engelliler Derneği, 1. AvED Festivali ile engelli bireylerin sosyal alanda kendilerini daha rahat hissedebilmeleri, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerde rol üstlenmelerini güdülemek amacıyla Tottenham Down Lane Park’ta buluştu.
Britanya Türk Öğrenciler Birliği, darbe girişimi sonrası bazı İngiliz medya kuruluşlarında yer alan yanlı yayınları protesto etti.
Türkiye’de yaşanan darbe girişimi sonrası Londra’ya gelen AKP, CHP ve MHP’li Milletvekilleri, vatandaşlar ile bir araya gelerek birlik çağrısında bulundu.
Buckinghamshire’da sivil polis memurundan kurşun satın almaya çalışırken tutuklanan 28 yaşındaki Engin Yalçın, ‘yasadışı silah bulundurma ve kullanma’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde Dört ayaklı minarenin yanında 28 Kasım 2015 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Baro Başkanı Tahir Elçi adına Londra’da Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı kuruldu.
Zehra Başaran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Londra Temsilcisi olarak göreve başladı.
Kendisinden ayrı yaşayan karısını zalimce öldüren 36 yaşındaki katil Erhan Havaleoğlu, müebbet hapis cezasıa çarptırıldı. Havaleoğlu, eski eşi Leighanne Cameron’u 28 Ekim 2015 tarihinde tam 29 kere bıçaklamıştı.
İngiltere’de alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerden 5 penny alınması uygulaması kapsamında ilk altı ayda 41 milyon pound gelir elde edildi.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Nurettin Sevi’nin ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında kutlandı.
Enfield’da İngilizcesi yetersiz olan veya Türkçe konuşmayı tercih eden kişileri hedef alan sözde sigortacı bir dolandırıcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
A Levels sonuçları Kuzey Londra’da yüzleri güldürdü. Londra’nın bu alandaki en başarılı bölgeleri Haringey ve Enfield oldu.
Londra’da İngilizce öğretmenliği okuyan manken ve model Ecem Uzgör, ‘Dünyanın En İyi Modeli’ yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak