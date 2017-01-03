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Cockburn: Erdoğan kazanamayacağı bir savaşa girdi

— 3 Ocak 2017

Independent’ın Orta Doğu muhabiri Patric Cockburn ise kaleme aldığı analizde ‘Hükümet ne yaparsa yapsın saldırılar devam edecek gibi gözüküyor. IŞİD’in ülkedeki yapılanması güçlü’ diyor:

“IŞİD ülke içerisindeki militanlarını kullanabilir ya da – büyük ihtimalle Reina ya da İstanbul Havalimanı saldırılarında olduğu gibi – ülke dışından katiller getirebilir.

Türkiye’deki terör saldırılarını farklı kılan hayatını kaybeden insan sayısı değil. Bağdat’ta her ay daha fazla insan IŞİD tarafından öldürülüyor. Saldırıları çok sayıda farklı örgütün düzenlemesiyse, Türkiye’ye özgü bir durum.

Hem PKK hem de IŞİD’in Suriye ve Irak’ta güçlü fiilen devlet benzeri yapılanmaları var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de ilerlemeye devam ederek IŞİD ve YPG’yi ezeceğini söylüyor. Türk birlikleri el Bab’a iyice yaklaşmış durumda. Ancak ciddi bir direnişle karşılaşmış durumdalar ve kayıplar veriliyor.

Erdoğan ne kadar sert açıklamalar yaparsa yapsın giderek Suriye’de kesin zaferle çıkamayacağı bir savaşın içine sürükleniyor.”(bbctürkçe)

 

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