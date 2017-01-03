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DÜZCESPOR (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

— 3 Ocak 2017

HACI SİLAHTAROĞLU (Düzcespor)

Türk Ligi Birinci Küme’de devreyi ikinci sırada kapatan Düzcespor’un değerlendirmesi;

DÜZCESPOR (Hacı Silahtaroğlu)

Ligin ilk yarısında daha iyi olabilirdik, ancak bazı şanssız maçlar çıkardık. Çoğu takım gibi biz de play-off’a odaklandık. İkinci yarıda maçlarımızı kazanıp, play-off heyecanını yaşamak istiyoruz. Ligde bu yıl güçleri denk, çok kaliteli takımlar var. Yeni yılın ilk haftasında Yeni Boğaziçi ile erteleme maçımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Yeni yılın  Düzcespor olarak tüm takımlarımıza ve spor camiamıza sağlıklı ve dostca geçmesini diliyoruz.

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