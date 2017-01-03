Esenler ikinci yarıya çift antrenmanla hazırlanıyor

Yeni yılın ikinci günü Peckham’da bıçaklanma— 3 Ocak 2017
Londra’nın Peckham bölgesinde yeni yılın ikinci günü genç bir adam bıçaklandı.
Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Esenler FC, ikinci yarıya haftada çift antrenman yaparak kazırlanıyor.
Takımın antrenörü Berk Emül, hedeflerinin geçen yıl olduğu gibi play-off grubuna kalmak olduğunu söyledi. Emül, “Bizde futbolcuya verecek para olmadığı için,bunu çok çalışarak kapatmaya çalışıyoruz. Mehetçik takımıyla bir de hazırlık maçı oynayarak son durumumuzu gördük. Kadroya da 1-2 takviye yaparak İkinci yarıya başlayacağız. Amacımız öncelikle play-off hakkını elde etmek” diye konuştu.
Esenler FC, ligin ilk yarısını 9 maçta 17 puanla beşinci sırada kapattı. Esenler FC, Dumlupınar ile rakip sahada oynayacağı ilk yarıdan kalan erteleme maçını 8 Ocak Pazar günü oynayacak.
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