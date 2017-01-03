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Esenler ikinci yarıya çift antrenmanla hazırlanıyor

— 3 Ocak 2017

 

Berk Emül.

Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Esenler FC, ikinci yarıya haftada çift antrenman yaparak kazırlanıyor.

Takımın antrenörü Berk Emül, hedeflerinin geçen yıl olduğu gibi play-off grubuna kalmak olduğunu söyledi. Emül, “Bizde futbolcuya verecek para olmadığı için,bunu çok çalışarak kapatmaya çalışıyoruz. Mehetçik takımıyla bir de hazırlık maçı oynayarak son durumumuzu gördük. Kadroya da 1-2 takviye yaparak İkinci yarıya başlayacağız. Amacımız öncelikle play-off hakkını elde etmek” diye konuştu.

Esenler FC, ligin ilk yarısını 9 maçta 17 puanla beşinci sırada kapattı. Esenler FC, Dumlupınar ile rakip sahada oynayacağı ilk yarıdan kalan erteleme maçını 8 Ocak Pazar günü oynayacak.

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