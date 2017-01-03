Bu kez kaybeden Braintree oldu: 0-3

Polis silahından çıkan kurşun, bir kişiyi öldürdü— 3 Ocak 2017
Huddersfield kenti yakınlarında bir operasyona hazırlanan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla bir erkeğin hayatını kaybettiği açıklandı.
Vanarama National League’de Hakan Hayrettin Ramis’in menajerliğini, Hasan Oktay Minci’nin de yardımcılığını yaptığı karşılaşmada Braintree, rakip sahada Degenham &Redbridge’e 3-0 yenildi.
Böylece bir hafta kadar önce sahasında 3-2 yendiği güçlü rakibi karşısında Braintree rövanştaki 90 dakika boyunca bir varlık gösteremedi. BT Sports Kanalı tarafından da naklen yayınlanan mücadelede Hakan bu kez John Still’in takımına boyun eğdi. Goller 11-42 ve 80’inci dakikalarda olurken, karşılaşmayı 1,261 futbolsever takip etti.
Braintree, 26 maçta 27 puanla 18’inci sıradaki yerini korudu.
Braintree’nin bu haftaki maç programı
7 Ocak Cumartesi
15.00 Braintree-Chester (lig)
10 Ocak Salı
19.45 Braintree-Sutton United (lig)
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