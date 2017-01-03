Londra Gazete
Son haberler
3 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Ağustos
3 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Temmuz
2 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Haziran
2 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Mayıs
2 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Nisan
Home / Spor / Bu kez kaybeden Braintree oldu: 0-3

Bu kez kaybeden Braintree oldu: 0-3

— 3 Ocak 2017

Vanarama National League’de Hakan Hayrettin Ramis’in menajerliğini, Hasan Oktay Minci’nin de yardımcılığını yaptığı karşılaşmada Braintree, rakip sahada Degenham &Redbridge’e 3-0 yenildi.

Böylece bir hafta kadar önce sahasında 3-2 yendiği güçlü rakibi karşısında Braintree rövanştaki 90 dakika boyunca bir varlık gösteremedi. BT Sports Kanalı tarafından da naklen yayınlanan mücadelede Hakan bu kez John Still’in takımına boyun eğdi. Goller 11-42 ve 80’inci dakikalarda olurken, karşılaşmayı 1,261 futbolsever takip etti.

Braintree, 26 maçta 27 puanla 18’inci sıradaki yerini korudu.

Braintree’nin bu haftaki maç programı

7 Ocak Cumartesi

15.00 Braintree-Chester (lig)

10 Ocak Salı

19.45 Braintree-Sutton United (lig)

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

29 Aralık 2017 Perşembe
Sayı 774

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close