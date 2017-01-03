Bu kez kaybeden Braintree oldu: 0-3

Vanarama National League’de Hakan Hayrettin Ramis’in menajerliğini, Hasan Oktay Minci’nin de yardımcılığını yaptığı karşılaşmada Braintree, rakip sahada Degenham &Redbridge’e 3-0 yenildi.

Böylece bir hafta kadar önce sahasında 3-2 yendiği güçlü rakibi karşısında Braintree rövanştaki 90 dakika boyunca bir varlık gösteremedi. BT Sports Kanalı tarafından da naklen yayınlanan mücadelede Hakan bu kez John Still’in takımına boyun eğdi. Goller 11-42 ve 80’inci dakikalarda olurken, karşılaşmayı 1,261 futbolsever takip etti.

Braintree, 26 maçta 27 puanla 18’inci sıradaki yerini korudu.

Braintree’nin bu haftaki maç programı

7 Ocak Cumartesi

15.00 Braintree-Chester (lig)

10 Ocak Salı

19.45 Braintree-Sutton United (lig)