Polis silahından çıkan kurşun, bir kişiyi öldürdü

İngiltere’nin Batı Yorkshire bölgesindeki Huddersfield kenti yakınlarında bir operasyona hazırlanan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla bir erkeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

Dün saat 18.00 sularında meydana gelen olaydan sonra M62 otobanı kavşağı ve yakın yollar kapalı kaldı. Olayla ilgili olarak Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu soruşturma başlattı. Bir kişinin tutuklandığı olayla ilgili olarak daha fazla bilgi verilmedi.

West Yorkshire Polis sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Huddersfield’deki M62’ye yakın yerde, önceden planlanmış polis operasyonu sırasında bir polis silahı ateş almış ve bir erkek ölmüştür. Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu’na, Batı Yorkshire Polisiyle işbirliği içinde soruşturmayı önerdik” denildi.

BBC İçişleri Muhabiri Danny Shaw ise olayın önceden planlanmış bir operasyonun parçası olması durumunda, beklenmedik bir olaya tepki vermek yerine istihbarat çalışması yapıldığı esnada olayın meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

İngiltere ve Galler’de son dokuz ay içinde beşinci kez polis tarafından bir vurulmanın meydana geldiği de istatiki bilgiler arasında yer aldı. (bbcnews)