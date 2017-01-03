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Times: Kaos yaratıyorlar

— 3 Ocak 2017

İngiliz gazetelerinde bu fotoğraf sıkça yer aldı.

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısı İngiltere basınında geniş yer tutmaya devam ediyor.

Saldırı sonrasında yaşanan gelişmeler, pek çok gazetenin birinci sayfasında ve manşetinde. Yapılan yorumlarda ve yazılan analizlerde ise iki ana konu öne çıkıyor:

  • ‘Reina saldırısı, IŞİD’in Türkiye’ye yönelik stratejisinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor’ yorumu birçok gazetede var.
  • IŞİD militanlarının saldırılarda ölmektense kaçmayı tercih etmeleri yeni bir taktik olarak algılanıyor.

TIMES: CİHATÇILAR HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR

Times gazetesinde yer alan analizde hem Reina saldırısını düzenleyen saldırganın, hem de 2016’nın son günlerinde Berlin’deki Noel pazarına saldıran Anis Amri’nin üzerlerinde bomba düzeneği olmadığını, her iki saldırganın da saldırı sonrası olay yerinden kaçmaya çalıştığını yazıyor.

Gazeteye konuşan risk analizi kuruluşu GlobalStrat’tan Oliver Guitta, IŞİD’in militanlarını tekrar saldırabilmeleri için olay yerlerinden canlı çıkarmaya çalıştığını ifade ediyor. Guitta, “Eğer kaçabilirlerse yeniden saldırabileceklerini düşünüyorlar” diyor.

Radikal örgütler ve Orta Asya ülkelerinden bu örgütlere katılanlar arasındaki bağlantıları inceleyen Gulf State Analytics şirketinden Theodore Karashik ise bu yöntemin bilinçli bir strateji değişikliği olduğunu vurgulayarak “İstihbarat servislerinin vereceği tepkileri tartıyorlar.

Karashik’e göre saldırganların arkalarında kimlik bırakmaları da bilinçli bir taktik: “Kaos yaratıyorlar ve emniyetle istihbaratın nasıl iz sürdüğünü takip ediyorlar.” (bbctürkçe)

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