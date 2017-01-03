Yaşar Duran: 8-0’lık İngiltere maçı içimde kanayan yara

Fenerbahçe‘nin ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Yaşar Duran, 8-0’lık İngiltere maçının içinde kanayan bir yara olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, Malatyaspor ve Sarıyer formalarını giyen, 1980 ve 1990’ların ilk dönemine damga vuran kaleci Yaşar Duran TFF‘nin Tam Saha dergisine konuştu. 8-0 kaybedilen İngiltere maçıyla anılmaktan dolayı kırgınlık yaşayan Yaşar Duran, futbol hayatını ve antrenörlük günlerini anlattı. Futbola Ankara Altındağspor’da başlayan ve ardından Gaziantepspor‘a transfer olan Duran, “Gaziantepspor’u 1. Lig’e biz çıkardık, şampiyon olduk. 17 yaşında gittim Gaziantepspor‘a ve oynamaya başladım. İki sezon oynadım orada. 1981-1982 sezonunun başında da Fenerbahçe‘ye geldim. 2. Lig’deyken A Milli Takım’a seçildim. Bu Türkiye‘deki ilklerdendir. Pek bilmiyorum bunu başaran var mıdır? O zaman Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ağırlıklı bir takım vardı. 2. Lig’den Milli Takım’a seçilmek parmakla gösterilecek bir olaydı. İlk gittiğimde Fatih Hoca, Mustafa Denizli Hoca, Şenol Hoca as oyunculardı. 1979 yılında rahmetli Sabri Kiraz Hocamız beni aldı Milli Takım’a. Türkiye‘de en fazla Milli Takım’a giden oyunculardan biriyim. Yıl olarak 12. Ama sayısal olarak en az milli olan kalecilerden birisiyim. O dönem çok maç yoktu. Yabancı ülkelerden özel maç teklifi bile gelmiyordu bize. Avrupa Şampiyonası olsun, Dünya Kupası olsun kolayca elenen bir takım hüviyetindeydik. Anadolu kulüplerinden Milli Takım’a seçilen oyuncuları, yönetimleri ya da başkanlar ödüllendirirlerdi. Para verirlerdi. Tabii bir ayrıcalık görüyorsun kendinde. O şehrin temsilcisi olarak Milli Takım’a seçilmek gurur verici. Ay-yıldızlı armayı taşımak herkese nasip olmuyor. Bugün İngiltere‘de Wembley’de oynayamayan bir sürü oyuncu var. Çünkü Milli Takım oyuncuları oynuyor Wembley’de. Bunun gibi bir şeydi. Herkesin bir rüyası, hayaliydi.” diyerek Milli Takıma nasıl seçildiğini anlattı.



KALECİ YAŞAR’DIM, KOVA YAŞAR OLDUM

8-0 kaybedilen İngiltere maçının kendisi için kanayan bir yara olduğunu ifade eden Yaşar Duran, “Çok üzgünüm bu konuda TV kanallarında, gazetelerde, röportajlarda benimle ilgili, “Ne kadar kendisiyle barışık” ifadelerini kullanıyorlar. Sağ olsunlar. Zaten öyle birisiyim. 23 yıllık futbol kariyerimde 5 şampiyonluğum var.

Cumhurbaşkanlığı Kupaları var, TürkiyeKupaları var, en az gol yiyen kaleci unvanım var. En çok penaltı atmış, en çok penaltı kurtarmış, ilk Dünya Karması’na çağrılmış oyuncuyum Askerdim gidemedim. İsa gitmişti 2. Lig’den Milli Takım’a seçilmişim. Bunlar benim kariyerim. Bunların hepsi evimde kupalarım ve albümlerimde sabit. Ama duvarda. İnsanların zihniyetinde kalan tek şey İngiltere maçı. Ben o İngiltere maçında çok kişiyi kurtardım.

Başta federasyonu, başta antrenörü, başta futbolcu arkadaşlarımı. Hepsini ben kurtardım. Fatura olduğu gibi bana çıkartıldı. Her şey bana yıkıldı. Tabii sağ olsun gazeteci arkadaşlar da bana hemen “kova” damgasını vurdular. Esasında kova bana değil, kalecilere ait genel bir tabirdir. Beklere de “Koridor oldu” derler. Benim lakabım kaleci. Herkes telefonuna “Kaleci Yaşar” diye yazar. Şimdi Ahmet, Mehmet deniyor kalecilere Volkan, Muslera olarak geçiyor. Ama ben Kaleci Yaşar’dım Ama bu kova damgasını yiyeli 32 sene geçti. 1984 yılıydı. Şimdi adam 30 yaşında, 7-8 yaşındaki oğluna diyor ki; “Bu amcanı tanıdın mı? Fenerbahçe‘de oynadı, Milli Takım’da oynadı ama 8 gol yedi.” Böyle bir tanıştırma şekli Bu telefonda da böyle. Telefonun diğer ucunda insanlar benimle konuşurken, “Kova Yaşar” diyor. Bunlar üzücü şeyler. (TFF-Tam Saha Dergisi)