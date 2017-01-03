Yeni yılın ikinci günü Peckham’da bıçaklanma

Londra’nın Peckham bölgesinde yeni yılın ikinci günü genç bir adam bıçaklandı.

Rye Lane üzerinde dün saat 19.00 sularında yapılan ihbar üzerine olay yerine giden polis 20’li yaşlardaki bir genci kollarından yaralı bir şekilde buldu. Sağlık ekibi tarafındn hastaneye kaldırılan gencin, sağlık durumunun tehlikeli olmadığı polis tarafından açıklandı.

London Transport tarafından yapılan açıklamada, yollar açılana kadar bazı otobüs güzergahlarının değiştirildiği belirtildi.

Metropolitan Police Sözcüsü, şu ana dek herhangi bir tutuklama yapılmadığını söyledi.