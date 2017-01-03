Yıldırım: KKTC’ye desteğimiz sürecek

Başbakan Hüseyin Özgürgün Ankara temaslarında Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’la bir araya geldi.

Çankaya Köşkü’nde yer alan görüşmede iki Başbakan önce baş başa görüştü.

Görüşmeye daha sonra Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut da katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Kıbrıs müzakere süreci ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Anadolu Ajansı’nın Türkiye Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Binali Yıldırım görüşmede, Türkiye’nin Kıbrıs müzakerelerinde adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme ulaşılmasına büyük önem verdiğini, müzakerelerin bu çerçevede sonuçlanması amacıyla KKTC’ye bugüne kadar verdikleri desteği bundan sonra da sürdüreceklerini ifade etti

Başbakan Özgürgün de Türkiye ile Ada’daki müzakerelere dair diyaloğu gelecek dönemde de sürdüreceklerini vurguladı.

Yıldırım ve Özgürgün, Türkiye ve KKTC arasındaki işbirliği projelerini ileri bir aşamaya taşımak için ortak çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldı. (HaberKıbrıs)