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2016’ya bakış-Aralık

— 4 Ocak 2017

KKTC Temsilcileri

ARALIK

  • İngiltere, Hollanda ve Türkiye’de çalışmalar yapacak olan ‘bütünsel terapi platformu’ Eylem Projesi, Londra’da verdiği büyük bir davette toplumla buluştu.
  • Kuzey Kıbrıs’a her yıl 20 bine yakın turist taşıyan Cyprus Paradise ve Cyprus Premier, üçüncü kez ‘En İyi Tatil Şirketi’ ödülü aldı.
  • Direct Traveller; Britanya Seyahat Ödülleri’nde bu yıl bronz ödüle layık görüldü. Firma 2012’den bu yana 3 altın, bir gümüş ve bir bronz ödül ile büyük bir başarıya imza attı.
  • Wood Green Business Forumu’nun düzenlediği ‘Small Business Saturday’ kapsamında bölgenin ticari açıdan daha da özendirilmesi için çeşitli etkinlikler yapıldı.
  • Tugay Hurman başkanlığında İAKM ve Cemevi yöneticilerinden oluşan bir heyet TC Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’i makamında ziyaret etti.
  • İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA), düzenlediği kermesten elde ettiği 400 poundu, Belmont Junior School’a bağışlayarak eğitime desteğini sürdürdü.
  • Kuzey Kıbrıs toplum temsilcileri, KKTC ve Türkiye’deki temaslarıyla ilgili olarak kapsamlı bir basın açıklaması yaptı.
  • İAKM ve Cemevi üyeleri Fransa’ya giderek Paris Alevi Kültür Merkezi’nde Birlik Cemi bağladılar.
  • N22 Myddleton Road, ‘Great British High Street Awards 2016‘da ‘Londra’nın En İyi Sokağı’ seçildi.
  • Londra’da İngiltere Ulusal Kanal gönüllüleri, ‘Kıbrıs’ta Son Gelişmeler, Bölgesel Sorunlar ve Milli Çözüm’ başlığı altında kapsamlı bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirdi.
  • Stoke Newington’da ana su hattının patlaması sonucu 350’den fazla kişi ev ve iş yerlerini terk etmek zorunda kaldı.
  • Stoke Newington Polis Teşkilatı tarafından ikincisi düzenlenen yılbaşı kahvaltısı, farklı inanç temsilcilerini aynı masa etrafında bir araya getirdi.
  • Suriye’nin Halep ve diğer kentlerinde sivillere yönelik saldırılar, İngiltere Milli Görüş Teşkilatı organizasyonuyla Londra’da protesto gerçekleştirdi.
  • Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi anısına UETD UK yetkilileri Londra’daki Rus Büyükelçiliğine çiçek bıraktı.
  • Rauf Raif Denktaş Türk Okulu öğrencisi Düriye Ataoğlu, kanser hastalığı nedeniyle saçlarını kaybeden çocuklara destek olmak amacıyla saçlarından 12 inç kestirerek bir derneğe bağışladı ve 700 pound topladı.

  • IAKM-Büyükelçi

    Wood Green

    Stoke Newington

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