2016’ya bakış-Aralık

İngiltere, Hollanda ve Türkiye’de çalışmalar yapacak olan ‘bütünsel terapi platformu’ Eylem Projesi, Londra’da verdiği büyük bir davette toplumla buluştu.
Kuzey Kıbrıs’a her yıl 20 bine yakın turist taşıyan Cyprus Paradise ve Cyprus Premier, üçüncü kez ‘En İyi Tatil Şirketi’ ödülü aldı.
Direct Traveller; Britanya Seyahat Ödülleri’nde bu yıl bronz ödüle layık görüldü. Firma 2012’den bu yana 3 altın, bir gümüş ve bir bronz ödül ile büyük bir başarıya imza attı.
Wood Green Business Forumu’nun düzenlediği ‘Small Business Saturday’ kapsamında bölgenin ticari açıdan daha da özendirilmesi için çeşitli etkinlikler yapıldı.
Tugay Hurman başkanlığında İAKM ve Cemevi yöneticilerinden oluşan bir heyet TC Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’i makamında ziyaret etti.
İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA), düzenlediği kermesten elde ettiği 400 poundu, Belmont Junior School’a bağışlayarak eğitime desteğini sürdürdü.
Kuzey Kıbrıs toplum temsilcileri, KKTC ve Türkiye’deki temaslarıyla ilgili olarak kapsamlı bir basın açıklaması yaptı.
İAKM ve Cemevi üyeleri Fransa’ya giderek Paris Alevi Kültür Merkezi’nde Birlik Cemi bağladılar.
N22 Myddleton Road, ‘Great British High Street Awards 2016‘da ‘Londra’nın En İyi Sokağı’ seçildi.
Londra’da İngiltere Ulusal Kanal gönüllüleri, ‘Kıbrıs’ta Son Gelişmeler, Bölgesel Sorunlar ve Milli Çözüm’ başlığı altında kapsamlı bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirdi.
Stoke Newington’da ana su hattının patlaması sonucu 350’den fazla kişi ev ve iş yerlerini terk etmek zorunda kaldı.
Stoke Newington Polis Teşkilatı tarafından ikincisi düzenlenen yılbaşı kahvaltısı, farklı inanç temsilcilerini aynı masa etrafında bir araya getirdi.
Suriye’nin Halep ve diğer kentlerinde sivillere yönelik saldırılar, İngiltere Milli Görüş Teşkilatı organizasyonuyla Londra’da protesto gerçekleştirdi.
Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi anısına UETD UK yetkilileri Londra’daki Rus Büyükelçiliğine çiçek bıraktı.
Rauf Raif Denktaş Türk Okulu öğrencisi Düriye Ataoğlu, kanser hastalığı nedeniyle saçlarını kaybeden çocuklara destek olmak amacıyla saçlarından 12 inç kestirerek bir derneğe bağışladı ve 700 pound topladı.
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