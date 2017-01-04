2016’ya bakış-Ekim

İşçi Partisi Edmonton Milletvekili Kate Osomar, BAF yetkilileriyle birlikte, Alevilik derslerinin tanıtımı için Edmonton’da vatandaşlara broşür dağıttı.
İngiltere Adalet Bakanlığı ile Britanya Alevi Federasyonu’nun ortak girişimiyle, cezaevlerindeki Alevi mahkumlara yönelik inanç hizmetinin verileceği açıklandı.
Türkiye’de OHAL kapsamında kapatılan medya kuruluşlarına destek amaçlı Londra’da da Türkiye Büyükelçiliği önünde protesto gerçekleştirildi.
İngiltere Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 2. kuruluş yılında, kanser hastalarına destek amaçlı bir balo gerçekleştirdi.
Kasım 2015’te vefat eden ve İngiltere’de Türkçe konuşan toplumlara yönelik eğitim çalışmalarıyla tanınan Dr. Tözün İsa’nın uzun süredir beklenen ‘Avrupa’da Aleviler’ isimli kitabının tanıtımı Metropoliten Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
Accounting Direct Plus, Londra’nın ‘En İyi Girişimci Muhasebe Firması’ ve ‘En İyi Muhasebe Yazılım Sağlayıcı’ unvanını alarak sektördeki başarısını ortaya koydu.
CHP İngiltere Birliği’nin yeni Başkanı Hasan Dikme oldu. Dikme, yeni dönemde İngiltere’de çok aktif bir çalışma gerçekleştireceklerini söyledi.
Haringey Belediyesi’nin aldığı yeni bir kararla, ilçe sınırlarında sokağa çöp atmanın cezası 80 pounddan 400 pounda çıkartıldı.
İngiltere’de yaşayan Alevi toplumu, Aşure ayını ihya etmek üzere bu yıl da İAKM’nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.
Londra’da şoförlük yapanlara yönelik olarak hazırlanan ‘İngilizce Yeterlilik Testi’ 14 Ekim itibariyle Londra Ulaşım Bakanlığı tarafından onaylandı.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hem Türkiye hem de dünya medyasında demokrasi ve insan hakları adına birçok yeni akademik araştırmaya kaynak olan kalkışma, Londra King’s College Üniversitesi’nde akademisyenler tarafından tartışıldı.
Sterlin, Brexit sürecinde son 168 yılın en düşük değerini görerek yatırımcılarını üzdü.
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) “Hicret’i anlamak ve Muharremi bir arada yaşamak” sloganıyla iftar programı düzenledi.
İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 28 yaşındaki Aksaraylı genç Muhammed Sus, girdiği komadan çıkamayarak hayatını kaybetti.
Özgür Politika ile dayanışma gecesine katılan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini dinleyen gençlere “örgütlenin” çağrısında buldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyükelçilik ve bazı derneklerin organize ettiği etkinliklerile kutlandı.
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