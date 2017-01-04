2016’ya bakış-Kasım

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM) 20. olağan genel kurul toplantısında Tugay Hurman ile ‘yola devam’ kararı aldı.
Bozca-Der’liler 9’uncu geleneksel dayanışma gecesinde bir araya geldi.
Yaklaşık 3 yıl önce Londra’dan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’a uçak seferleri başlatan Atlas Global, faaliyetlerine yeni dönemde Stansted Havaalanı’ndan devam edecek.
Dünyanın en büyük ikinci turizm fuarı World Travel Market’te (WTM) Türkiye ve Kuzey Kıbrıs ülke stantlarına bu yıl da büyük bir ilgi oldu.
Türk Diyanet Vakfı ve Camisi ile Yunus Emre Kültür Merkezi’ne, Türkiye’de yaşanan siyasi gerilimin uzantısı olarak saldırılar gerçekleşti.
10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnet ile anıldı.
Londralılar1 Kasım Dünya Kobani Günü için Kuzey Londra’nın Wood Green bölgesinde bir araya geldi.
Türkiye’de Halkların Demokratik Partisi’nin 11 milletvekili ve parti eş başkanlarının gözaltına alınarak tutuklanmalarının ardından Londra’da geniş çaplı yürüyüşler ve protestolar gerçekleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 33. kuruluş yıldönümü, Londra Temsilcisi Zehra Başaran’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Türkiye’de AKP hükümetine karşı yapılan en sert kitlesel protesto olan ‘Gezi’ eylemleri sırasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz anısına, İngiltere’de de destek koşuları gerçekleştirildi.
İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında yapılan Kıbrıs müzakerelerinin, Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle sonuçsuz kaldığı belirtildi.
Limasollular Derneği UK’in düzenlediği kermes ve yazar Yaşar İsmailoğlu’nun gerçekleştirdiği imza gününden elde edilen gelirin tamamı Kuzey Kıbrıs’ta hizmet veren Lapta Yaşlılar Evi’ne bağışlanacak.
Britanya Alevi Sekretaryası yıllık toplantısını geniş bir katılımla İngiltere Parlamentosu’nda gerçekleştirdi.
Britanya’da son yapılan istatistiklere göre; Enfield Belediyesi, ülkedeki en kötü çocuk ve genç ruh sağlığı dengesine giren 10 bölgeden biri oldu.
Stoke Newinghton Kütüphanesi’nde gerçekleşen Kürt Sanat Fuarına sanat severler büyük ilgi gösterdi.
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