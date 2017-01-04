Crawley Town’dan terör kurbanlarına saygı

‘Terör saldırısı’ için geliştirilen CitizenAID cep telefonu uygulaması— 4 Ocak 2017
İngiltere’de uzmanlar CitizenAID adlı bir cep telefonu uygulaması geliştirdi.
Sky Bet League Two’da Crawley Town, geçen hafta içinde oynadığı son maçından üç puanla ayrıldı.
Geçtiğimiz Pazartesi günü evinde Yeovil’ı konuk eden Crawley Town, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmayı 2,304 kişi izlerken, ev sahibi Crawley Town, 29 ve 38 (penaltı)’de attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçta kaleci Yusuf Mersin yedek kulübesindeydi. Crawley Town, 24 maçta 32 puanla 13’üncü sırada yer aldı.
SAYGI DURUŞU YAPILDI
Bu karşılaşmadan önce İstanbul’da yılbaşı akşamı Reina gecekulübüne yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu yapıldı. Bilindiği Crawley Town FC, Kayserili işadamı Ziya Eren’in.
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