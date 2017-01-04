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Gray’s Athletic’te Kıbrıslı bir Türk genci

— 4 Ocak 2017

Tarık Küçük, babası Ahmet Küçük (soldan ikinci), takımın menajeri Jamie Stuart ve Gray’s Athletic’te kaleci antrenörlüğü yapan Hüseyin Gözütok.

İngiltere’de başarılı genç futbolcularımızın sayısı her geçen yıl artıyor.

Bunlardan biri olan Kıbrıs asıllı ve Londra doğumlu Tarık Küçük, yarı profesyonel lig takımlarından Gray’s Athletic’le mukavele imzaladı.

İki-üç takımın daha peşinden koştuğu ve Gray’s Athletic’in antrenmanlarına üç aydan beri katılan 22 yaşındaki Tarık Küçük, teknik ekipten olumlu not aldı. Orta sahanın solunda oynayan genç futbolcunun menajerliğini ise Charlton Athletic’in ve milli takımın eski futbolcularından Jamie Stuart yapıyor.

 

 

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