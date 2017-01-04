Gray’s Athletic’te Kıbrıslı bir Türk genci

‘Terör saldırısı’ için geliştirilen CitizenAID cep telefonu uygulaması— 4 Ocak 2017
İngiltere’de uzmanlar CitizenAID adlı bir cep telefonu uygulaması geliştirdi.
İngiltere’de başarılı genç futbolcularımızın sayısı her geçen yıl artıyor.
Bunlardan biri olan Kıbrıs asıllı ve Londra doğumlu Tarık Küçük, yarı profesyonel lig takımlarından Gray’s Athletic’le mukavele imzaladı.
İki-üç takımın daha peşinden koştuğu ve Gray’s Athletic’in antrenmanlarına üç aydan beri katılan 22 yaşındaki Tarık Küçük, teknik ekipten olumlu not aldı. Orta sahanın solunda oynayan genç futbolcunun menajerliğini ise Charlton Athletic’in ve milli takımın eski futbolcularından Jamie Stuart yapıyor.
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