‘IŞİD Batı için daha büyük bir tehdide dönüşüyor’

Daily Telegraph gazetesi için bir yazı kaleme alan Con Coughlin ise örgütün Suriye ve Irak’ta yenilgiye uğradıkça Batı için daha büyük bir tehdit haline geleceğini ifade ediyor:

“IŞİD’in devlet kurma amacı güden bir yapıdan küresel bir terör tehdidine doğru evrildiği son İstanbul ve Bağdat saldırılarıyla net biçimde görüldü.

Irak’ta Musul, Suriye’de ise Rakka baskı altında.

2017’de örgütün Suriye ve Irak’taki merkezlerinin ele geçirilmesini hedefleyen askeri harekâtların hız kazanması bekleniyor.

Bu gelişme karşısında IŞİD’in Batı ülkelerinde daha da vahşi saldırılar düzenlemesi riski artmış durumda.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın ‘örgüt kimyasal silahlarla sivilleri hedef alan bir saldırı hazırlığında olabilir’ sözleri de buna işaret ediyordu.

2017’de bu terör altyapısını çökertmek en az örgütü Suriye ve Irak’ta yenmeye çalışmak kadar öncelikli olmalı. Aksi takdirde Paris, Nice, Berlin ve İstanbul’dakilere benzer yeni saldırılar görme riskimiz yüksek.” (bbctürkçe)