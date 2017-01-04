Kuzey İngiltere’de deprem!

İngiltere’nin Scarborough şehrinin 150 kilometre uzağında Kuzey Denizi’nde deprem meydana geldi.

Kuzey Yorkshire sahillerinde Salı 18.52’de tespit edilen depremin 3.8 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

İngiliz Jeolojik Araştırma Kurumu’nun sözcüsü, insanların küçük bir sarsıntı hissetmiş olabileceğini, ancak herhangi bir hasara neden olmadığını söyledi. Kurumdan yapılan açıklamada her sene Kuzey Denizi’nde 3.0 ile 3.9 büyüklüğünde dört deprem tespit edildiğini belirtti.

Öte yandan geçtiğimiz Haziran ayında BBC York Radio’yu arayan çevre sakinlerinden biri, Scarborough’daki evinin üst katında yemek pişirirken, sallantı hissettiğini söyledi. Evsahibi, “Kızartma tavamda biraz yağ vardı. Lavaboya taşırken, aniden tüm kontrolümü kaybettim. Yağ, mutfaktaki halının her yanına saçıldı” dedi.

BİLİNEN EN BÜYÜK DEPREM

İngiliz Jeoloji Araştırma Kurumu’nun verdiği bilgiye göre, İngiltere’de insanlar tarafından her yıl ortalama 30 kadar deprem hissediliyor. Ancak bunlar hassas aletlerle kaydediliyor.

Bilinen en büyük İngiliz depremi 1931’de Dogger Bank yakınında 97 kilometrelik bir uzaklıkta oldu. İngiltere’nin doğu kıyısındaki binalara hafif hasar veren deprem 6.1 büyüklüğündeydi.

En zararlı deprem ise 1884’de Essex’in Colchester bölgesinde gerçekleşti ve yaklaşık 1.200 bina onarım görecek kadar hasara uğradı.