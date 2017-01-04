Liderler, bugün buluşuyor

Kraliçe’den Türkiye’ye başsağlığı mesajı— 4 Ocak 2017
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerinde gece kulübü Reina’ya düzenlenen saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı mesajı gönderdi.
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün bir araya gelecek.
Ara bölgede yer alacak görüşme saat 10.30’da başlayacak.
MÜZAKERE HEYETLERİ TOPLANDI
Bu arada yarınki liderler görüşmesi öncesinde Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakere heyetleri, dün saat 10.00’da ara bölgede bir araya geldi.
Müzakere heyetlerinin bugünkü görüşmelerinin ana gündemini toprak, mülkiyet ve AB konuları oluşturuyor. (Yeni Düzen)
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