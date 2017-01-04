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Liderler, bugün buluşuyor

— 4 Ocak 2017

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün bir araya gelecek.

Ara bölgede yer alacak görüşme saat 10.30’da başlayacak.

MÜZAKERE HEYETLERİ TOPLANDI

Bu arada yarınki liderler görüşmesi öncesinde Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakere heyetleri, dün saat 10.00’da ara bölgede bir araya geldi.

Müzakere heyetlerinin bugünkü görüşmelerinin ana gündemini toprak, mülkiyet ve AB konuları oluşturuyor. (Yeni Düzen)

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