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Mesut’suz Arsenal yenilgiden zor kurtuldu: 3-3

— 4 Ocak 2017

Giroud

Son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışına şahit olan İngiltere Premier Ligi’nde dün gece oynanan maçta Arsenal, 3-0 geriye düştüğü Bournemouth deplasmanında son anlarda attığı golle 3-3 berabere kalmayı başardı ve şampiyonluk mücadelesine devam etti.

Mesut Özil‘in forma giymediği maçta Bournemouth ile karşılaşan Arsenal, 16. dakikada Daniels ve 20. dakikada Wilson’un penaltı golleriyle ilk yarıyı 2-0 mağlup kapattı. Bournemouth‘un 58. dakikada Fraser’ın golüyle 3-0 öne geçtiği maçın 70. dakikasında rakip kaleye ilk isabetli şutunu atan Arsenal, Şilili yıldız Sanchez’in attığı gol ile farkı 2’ye indirdi. Fransız teknik adam Arsene Wenger‘in öğrencileri, bu golden 5 dakika sonra Perez’in kaydettiği golle skoru 3-2’ye getirdi. Arsenal, 82. dakikada Francis’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bournemouth karşısında Fransız forvet Giroud’nun uzatma dakikalarında gelen golüyle 3-3’lük beraberliği yakaladı ve 20. haftayı bir puanla kapadı.

Premier Lig’e iki sezon önce yükselen rakibiyle daha önce yaptığı 3 maçı da kazanan Arsenal, Premier Ligde ilk kez 3-0 geriye düştüğü bir mücadeleden beraberlikle ayrıldı ve puanını 41’e çıkardı.

WENGER “BU MAÇ BİZİM İÇİN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL BİR TESTTİ”

Karşılaşma sonu açıklamalarda bulunan Arsenal menajeri Wenger “Maçı kaybetmeyi reddettik” dedi.

Wenger “Bu maç bizim için fiziksel ve zihinsel bir testti. Rakibimiz maça çok daha hızlı başladı ama 3-0 geriye düşmemize rağmen zihinsel açıdan güçlü olduğumuzu gösterdik. Maçı kazanmak ve üç puan almak için buradaydık, ancak diğer burada Liverpool‘a karşı dört gol atan Bournemouth‘un hızıyla baş etmek zorundaydık. Sonuçta 1 puan almayı başardık” değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER MAÇLAR

Premier Lig’de dün akşamın diğer maçlarında, Swansea City, deplasmanda Crystal Palace‘ı 2-1, Stoke City ise sahasında Watford’u 2-0’lık skorlarla mağlup etti.

İngiltere‘de bu akşam ise lider Chelsea ile Tottenham karşılaşacak. Londra derbisinin başlama saati 20.00.

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