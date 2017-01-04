‘Terör saldırısı’ için geliştirilen CitizenAID cep telefonu uygulaması

İngiltere’de uzmanlar CitizenAID adlı bir cep telefonu uygulaması geliştirdi. Uygulama, “terör saldırısı” halinde insanların yaşamlarının kurtarılmasını amaçlayacak önlemleri içeriyor.

Askeri uzmanlar ve güvenlik uzmanları tarafından geliştirilen uygulama, söz konusu bir saldırıda halka kılavuz olması amacıyla geliştirildi.

Uygulama, bir saldırı anında, profesyoneller olay yerine ulaşana dek, yaralılara uygulanması gereken ilk yardımı gösteriyor.

CitizenAID çeşitli senaryolar karşısında adım-adım atılacak adımları ve tavsiyeleri içeriyor.

İngiliz güvenlik birimleri, ülkede bir saldırı olasılığının “yüksek” olduğunu değerlendirdiklerini açıklamıştı.

KAÇ, SAKLAN, HABER VER

Cep telefonu uygulamasının yanında, bir internet sitesi ve cep kitapçığı formatında da sunulan CitizenAID, özellikle bombalı veya silahlı saldırı sonrası yapılması gerekenler üzerine tavsiyeler içeriyor.

Birleşik Krallık güvenlik birimlerine göre saldırı altında kalan kişi;

Öncelikle kaçabiliyorsa kaçmalı

Kaçamıyorsa saklanmalı

Acil durum ekiplerine haber vermeli.

Uygulamanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, yaralıları sınıflandırma üzerine; bu bölümde, hangi yaralının daha öncelikli tedaviye ihtiyacı olduğu öğretiliyor.

Yaralıya zarar vermeden kanamayı durduracak ilkyardım ve turnike uygulanması da önemli bölümler arasında.

CitizenAID’i geliştirenler, uygulamanın “savaş alanı” tecrübelerinden yola çıkılarak oluşturulduğunu açıkladı.

Uygulamanın geliştirilmesinde çalışan uzmanlar, kişinin böyle bir saldırı olayı arasında kalma ihtimalinin düşüklüğünü dile getirseler de aynı zamanda kişiye güven verecek bir uygulamanın iyi fikir olduğu görüşündeler. (bbctürkçe)