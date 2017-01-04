Londra Gazete
Son haberler
4 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Kasım
3 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Eylül
3 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Ağustos
3 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Temmuz
2 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Haziran
Home / İngiltere ve Londra / ‘Terör saldırısı’ için geliştirilen CitizenAID cep telefonu uygulaması

‘Terör saldırısı’ için geliştirilen CitizenAID cep telefonu uygulaması

— 4 Ocak 2017

İngiltere’de uzmanlar CitizenAID adlı bir cep telefonu uygulaması geliştirdi. Uygulama, “terör saldırısı” halinde insanların yaşamlarının kurtarılmasını amaçlayacak önlemleri içeriyor.

Askeri uzmanlar ve güvenlik uzmanları tarafından geliştirilen uygulama, söz konusu bir saldırıda halka kılavuz olması amacıyla geliştirildi.

Uygulama, bir saldırı anında, profesyoneller olay yerine ulaşana dek, yaralılara uygulanması gereken ilk yardımı gösteriyor.

CitizenAID çeşitli senaryolar karşısında adım-adım atılacak adımları ve tavsiyeleri içeriyor.

İngiliz güvenlik birimleri, ülkede bir saldırı olasılığının “yüksek” olduğunu değerlendirdiklerini açıklamıştı.

 KAÇ, SAKLAN, HABER VER

Cep telefonu uygulamasının yanında, bir internet sitesi ve cep kitapçığı formatında da sunulan CitizenAID, özellikle bombalı veya silahlı saldırı sonrası yapılması gerekenler üzerine tavsiyeler içeriyor.

Birleşik Krallık güvenlik birimlerine göre saldırı altında kalan kişi;

  • Öncelikle kaçabiliyorsa kaçmalı
  • Kaçamıyorsa saklanmalı
  • Acil durum ekiplerine haber vermeli.

Uygulamanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, yaralıları sınıflandırma üzerine; bu bölümde, hangi yaralının daha öncelikli tedaviye ihtiyacı olduğu öğretiliyor.

Yaralıya zarar vermeden kanamayı durduracak ilkyardım ve turnike uygulanması da önemli bölümler arasında.

CitizenAID’i geliştirenler, uygulamanın “savaş alanı” tecrübelerinden yola çıkılarak oluşturulduğunu açıkladı.

Uygulamanın geliştirilmesinde çalışan uzmanlar, kişinin böyle bir saldırı olayı arasında kalma ihtimalinin düşüklüğünü dile getirseler de aynı zamanda kişiye güven verecek bir uygulamanın iyi fikir olduğu görüşündeler. (bbctürkçe)

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

29 Aralık 2017 Perşembe
Sayı 826

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close