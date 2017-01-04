TRABZONSPOR (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle gördüler)

Excellence Mortgage Türk Ligi’nde ilk yarıyı bir eksik maçla üçüncü sırada kapatan son şampiyon Trabzonspor’un yetkilisi Emrah Kaya’nın ilk devre değerlendirmesi şöyle oldu:

Trabzonspor (Emrah Kaya)

Sezona Yalova maçıyla kötü başladık. Tatil dönüşü de olması nedeniyle hazır değildik. Esenler maçını inanılmaz hakem hatalarıyla kaybettik. Yine MTG maçı da öyleydi. Son 12 maçımızda ise 11 galibiyet, bir beraberlik alarak büyük çıkış yakaladık. Bunlar içinde Londra kupası maçları da vardı. Özellikle Dumlupınar, Türkmenköy ve Yalova maçları bizim açımızdan kritik maçlardı. Adem Ali’nin aramıza katılışı da bize güç verdi. İkinci yarıda üç hedefimiz var. Özellikle London Cup’ı bu sezon mutlaka kazanmak istiyoruz. Lig ve Federasyon Kupaları da ulaşmak istediğimiz diğer hedefler. 25 futbolcudan ulaşan geniş kadromuza güvenimiz tam.