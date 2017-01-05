Londra Gazete
Son haberler
4 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Aralık
4 Ocak 2017 - Guterres’in işi zor
4 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Kasım
4 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Ekim
3 Ocak 2017 - 2016’ya bakış-Eylül
Home / Kıbrıs / Akıncı:Cenevre öncesi ön hazırlık yaptık

Akıncı:Cenevre öncesi ön hazırlık yaptık

— 5 Ocak 2017

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dünkü görüşmede, Cenevre’de yapılacak müzakereler öncesinde bir ön hazırlık yaptıklarını söyledi.

Liderler yeni yılın ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklama yaptı.

“Hem Cenevre’de yürütülecek çalışmaların ön hazırlığı yapıldı. Hem de müzakerciler kendi aralarındaki görüşmeleri aktardılar”diyen Akıncı, Cenevre’de nasıl bir çalışma yapılacağı konusunda anlayış beraberliği sağlandığını söyledi. (KıbrısHaber)

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

05 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 827

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close