Akıncı:Cenevre öncesi ön hazırlık yaptık

İngiltere’nin yeni Avrupa Birliği büyükelçisi belli oldu— 5 Ocak 2017
İngiltere’nin yeni Avrupa Birliği (AB) büyükelçisi Tim Barrow oldu.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dünkü görüşmede, Cenevre’de yapılacak müzakereler öncesinde bir ön hazırlık yaptıklarını söyledi.
Liderler yeni yılın ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklama yaptı.
“Hem Cenevre’de yürütülecek çalışmaların ön hazırlığı yapıldı. Hem de müzakerciler kendi aralarındaki görüşmeleri aktardılar”diyen Akıncı, Cenevre’de nasıl bir çalışma yapılacağı konusunda anlayış beraberliği sağlandığını söyledi. (KıbrısHaber)
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