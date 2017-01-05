Başbakan Yıldırım, İngiliz Bakan Yardımcısı Duncan ile görüştü

İstifa eden İngiliz büyükelçi: Gerçekleri söylemekten çekinmeyin— 5 Ocak 2017
Ivan Rogers, görevden ayrılırken ekibine ‘temelsiz fikirleri sorgulamaktan ve güçlü konumdakilere gerçekleri söylemekten çekinmemeleri’ çağrısında bulundu.
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan’ı Çankaya Köşkü‘nde kabul etti.
Kabulde, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında ortak işbirliği konularının ele alındığı, Başbakan Binali Yıldırım‘ın Birleşik Krallık‘la mevcut üst düzey siyasi diyalog ve ilişkilerin daha da ileri bir aşamaya taşımak istediğini ifade ettiği öğrenildi.
İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Duncan’ın, kabul için Başbakan Binali Yıldırım‘a teşekkür ettiği, mevcut işbirliğini daha da ilerletme konusundaki siyasi iradenin, Birleşik Krallık tarafından da paylaşıldığını ifade ettiği belirtildi.
Görüşmede, Türkiye‘Nin AB üyelik süreci, Kıbrıs‘taki müzakerelerde gelinen aşama, göç konusunda işbirliği, savunma sanayii alanında temaslar ve terörle mücadele konularının da görüşüldüğü belirtildi.
Duncan’ın, 1 Ocak’ta Türkiye‘de meydana gelen terör saldırısı vesilesiyle taziyelerini sunduğu, Birleşik Krallık‘ın terörle mücadelede Türkiye ile güçlü dayanışması ve işbirliğinin artarak devam edeceğini söylediği bildirildi.
Ayrıca görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki üst düzey siyasi temasların artarak sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı vurgulandı. (dha)
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